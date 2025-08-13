¿Quiénes son los nominados de La casa de los famosos México 2025’ hoy miércoles 13 de agosto?

Hoy miércoles 13 de agosto se realizará la tercera gala de nominación en ‘La casa de los famosos México 2025’ y la tensión entre los habitantes está más palpable que nunca, principalmente, tras la noche de cine, suscitada durante la noche del pasado 12 de agosto.

Y es que los participantes restantes pudieron ver, entre otras cosas, la manera en la que Mar Contreras percibe a Ninel Conde. La cantante dio a entender que la actriz, supuestamente, estaría “manipulando” a las chicas del ‘cuarto Día’, provocando un encontronazo entre las dos.

Ahora con las rivalidades a flor de piel, los usuarios prevén un proceso de nominación bastante tenso, en el que se pondrán a prueba las lealtades y las alianzas.

La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

Te podría interesar: ¿Adrián Di Monte recibirá compensación por su polémica salida de La casa de los famosos México? Esto aseguran

¿Qué habitantes quedan en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Tras la eliminación de Olivia Collins y Adrián Di Monte, quedan 13 habitantes que siguen luchando para seguir en ‘La casa’ y ganar los ansiados 4 millones de pesos que se le da al primer lugar. Ellos son los participantes que quedan en la competencia y sus cuartos:

Cuarto Día

Ninel Conde

Facundo

Dalilah Polanco

Shiky

Elaine Haro

Mariana Botas

Priscila Valverde

Cuarto Noche

Alexis Ayala

Mar Contreras

El Guana

Abelito

Aldo de Nigris

Aarón Mercury

¿Quiénes quedan en La casa de los famosos México 2025? / Redes sociales

¿Quiénes podrían ser nominados en ‘La casa de los famosos México 2025’, según el público?

Aunque la tercera gala de nominación en ‘La casa de los famosos México’ empezará a las 10 pm, los fanáticos ya han teorizado quiénes podrían estar en riesgo esta semana. Todo esto, en base a las polémicas que se han suscitado en los últimos días. Según las encuestas de algunos internautas, ellos podrían ser los posibles nominados de esta noche:

Facundo

Mar Contreras

Aarón Mercury

Alexis Ayala

Ninel Conde

Dalílah Polanco

Cabe recordar que esta lista no es la oficial de nominados de ‘La casa de los famosos México’ 2025. Dichos datos fueron retomados de algunas encuestas de internautas, las cuales circulan en redes sociales.

No te pierdas: Mar Contreras explota vs Facundo en La casa de los famosos México; le dijo: “¿Qué haces aquí?”

¿Dónde y cuándo ver la tercera gala de nominación en ‘La casa de los famosos México 2025’?

La tercera gala de nominación en ‘La casa de los famosos México 2025’ iniciará a las 10 pm y se podrá ver a través del Canal 5, así como por la plataforma de VIX.

No hay que olvidar que un habitante votará durante la pregala, la cual comienza a las 9:30 y se puede ver por VIX. Las pre y postgalas son conducidas por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

¿Quiénes son los nominados de ‘La casa de los famosos México 2025’ este miércoles 13 de agosto?

Cabe destacar que Aldo de Nigris, al ser líder de la semana, tiene inmunidad, por lo que sus compañeros no podrán nominarlo. De igual forma, podrá salvar a un compañero de la placa, siempre y cuando logre conservar este beneficio.

Por otra parte, Mariana Botas, quien ganó la moneda del destino, solo podrá votar por un habitante, a quien le dará tres puntos.

Mira: ¿Facundo y Ninel Conde planean complot en La casa de los famosos México? Filtran video que los delata