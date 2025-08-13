Mar Contreras explota vs Facundo en La casa de los famosos México; le dijo: “¿Qué haces aquí?”

La noche de cine en ‘La casa de los famosos México 2025’ dejó mucha tensión entre los habitantes, provocando varias confrontaciones. Una de las más sonadas fue la de Mar Contreras y Facundo. La actriz explotó contra el conductor por el ambiente dentro de ‘La casa’..

Esta no es la primera vez que Facundo y Mar discuten. Tras la eliminación de Adrián Di Monte, la también cantante lo acusó de ser un “chillón”. No obstante, en esta ocasión, los usuarios consideraron que las cosas estuvieron a punto de salirse de control.

¿Por qué Mar Contreras discutió con Facundo en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Todo comenzó con una conversación en la cocina, luego de que Ninel Conde le reclamara a Mar Contreras por haber dado a entender que, supuestamente, “manipulaba” a los habitantes de su cuarto. Contreras le comentó a Facundo que las cosas no deberían de tomarse de forma personal dentro del reality, ya que, al final del día, es un “juego”.

“Es como si tú, Facundo, y Alexis se engancharan en todo este pique que se traen. Es probable que, en algunos momentos, sí pase, pero en un 80% no, creo”, expresó.

Aunque el conductor mencionó que, pese a todo, existe un cariño entre él y Alexis, la actriz de ‘Teresa’ resaltó que, entre mujeres, es más fácil que haya peleas por un comentario malinterpretado.

Pese a que, aparentemente, Facundo le dio la razón, Mar alzó la voz y comenzó a decir que nadie debería de tomarse las cosas en serio en el juego y le dijo al conductor:

“Entonces, ¿qué haces aquí? Si te lo vas a tomar todo personal. Güey (vete)” Mar Contreras

En respuesta, el cómico simplemente le dijo: “O sea, sí”, para después retirarse. Aunque la discusión fue corta, dio mucho de qué hablar en redes sociales; algunos usuarios apoyaron a Mar, mientras que otros creen que ella es quien se toma de forma persona las cosas.

¿Cómo ha sido la participación de Mar Contreras en ‘La casa de los famosos México 2025’?

La participación de Mar Contreras en ‘La casa de los famosos México 2025’ ha sido considerada por los seguidores del reality como muy controvertida. Y es que la actriz ha asegurado en varias ocasiones que el resto de las mujeres la “ignoran”.

Según la celebridad, muchos habitantes no soportan que diga las cosas de forma tan directa y por ello hasta la han llegado a excluir.

“Yo algo que he comentado es que una cosa es la convivencia y otra la competencia, que puede existir entre cuartos, como el juego nos ha hecho jugar de cierta manera. Yo creí que el 90 por ciento de los que estamos aquí hemos venido a eso: a jugar”, indicó.

Todo esto ha generado muchas opiniones divididas. Algunos usuarios afirman que Mar es de las pocas participantes “sinceras” dentro de ‘La casa’, mientras que otros la han acusado de ser una “pick me girl”, un término que se usa para referirse a una mujer que busca aprobación masculina, casi siempre, burlándose o minimizando a otras.

¿Quién es Mar Contreras, habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Marisela Contreras Leyva, más conocida como Mar Contreras

Tiene 44 años

Inició su carrera en 2002, cuando participó en ‘Operación triunfo’. Aunque no ganó, le abrió muchas puertas en el mundo artístico.

Formó parte del grupo ‘Solo 5’. Se desintegró tras un álbum.

En 2007, debutó como actriz en ‘Muchachitas como tú’.

Ha participado en varios melodramas y películas como ‘Teresa’, ‘Mar de amor’, ‘Lo imperdonable’, entre otros.

Está casada y tiene dos hijos.

