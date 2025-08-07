Ninel Conde hace polémica seña a Mar Contreras en La casa de los famosos México y redes arden, VIDEO

La tensión que se ha vivido desde los primeros días en La casa de los famosos México entre algunos de los participantes alcanzó un nuevo punto de ebullición durante la noche del martes 5 de agosto. La producción estaba organizando la primera noche de cine dentro de la realidad, pero lejos de ser un momento de relajación, el ambiente se tornó incómodo cuando un gesto de Ninel Conde, captado por las cámaras, fue interpretado como una grosería dirigida a su compañera Mar Contreras.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, fue publicado por una usuaria en la plataforma X. En el clip se observa a Ninel haciendo una seña con la mano justo en el momento en que aparecieron en pantalla declaraciones de Mar Contreras. La acción fue suficiente para que se desataran especulaciones sobre una supuesta enemistad entre ambas actrices, quienes en un inicio estaban relacionadas por un posible vínculo de alianza dentro del programa.

Te puede interesar: Mar Contreras explota vs los habitantes de La casa de los famosos México ¿les dijo cobardes?: “Estaba empu…”

Mar Contreras en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Qué hizo Ninel Conde a Mar Contreras en La casa de los famosos México?

El evento de convivencia fue presentado por “la Jefa” como un momento especial para que los famosos vieran sus mejores y peores momentos dentro de la realidad. Sin embargo, cuando se vieron imágenes de Mar Contreras, la reacción de Ninel llamó la atención. Aunque Mar Contreras estaba de espaldas a Ninel Conde, la cámara captó lo que los usuarios han interpretado como una seña ofensiva.

Esta escena provocó que el nombre de Ninel Conde se volviera tendencia en redes sociales. Mientras algunos usuarios la señalaron por tener una actitud “innecesaria”, otros salieron en su defensa argumentando que el gesto pudo no haber estado dirigido a Mar, sino como una expresión general de frustración por lo mostrado en pantalla.

Es importante señalar que desde el inicio del programa, varios habitantes han cuestionado la actitud de Mar Contreras, señalándola como alguien con aires de superioridad. No obstante, también hay seguidores que han respaldado a la actriz y aseguran que se le ha juzgado sin fundamento.

Te puede interesar: Sofía Rivera Torres reaparece en televisión, la critican por cómo luce su físico y ¿Eduardo Videgaray reacciona?

NINEL CONDE no fue la que dijo que iba a cuidar a las mujeres y que era feminista? Las dos rivales que ha buscado en la casa han sido mujeres

Primero OLIVIA COLLINS y ahora MAR CONTRERAS. #LCDLFMX3 #LaCasaDeLosFamososMx3 #LaCasaDeLosFamososMexico #MarContreras#ninelconde pic.twitter.com/f5ghPtwaQ1 — Nesta Archeron 🐞 (@NestaArche48820) August 6, 2025

¿Cómo reaccionaron los fans a la supuesta grosería de Ninel Conde a Mar Contreras?

En X y otras redes sociales no tardaron en aparecer los comentarios sobre lo ocurrido. Algunos usuarios criticaron duramente a Ninel Conde:

“Qué le hizo Mar a Ninel para que se porte así con ella”,

“Neta qué mal está quedando, era de mis favoritas”,

“La que dijo que no permitiría faltas de respeto terminó cayendo en eso” y

“Cada día mostrando más su incongruencia”.

Otros intentaron matizar lo sucedido, señalando que en la transmisión 24/7 y en la edición de la gala no se apreció con claridad que la seña fuera contra alguien en específico. Este punto ha generado una división clara entre quienes apoyan a Mar y quienes respaldan a Ninel.

Cabe destacar que, antes de ingresar a la casa, se llegó a especular que ambos podrían formar una alianza, sobre todo porque durante su presentación pública ambos llevaron un vestido muy similar. Sin embargo, la estrategia cambió cuando fueron asignadas a cuartos distintos.

Te puede interesar: La casa de los famosos México: Aarón Mercury pide hablar con su mamá tras polémico comentario de Facundo

Ninel Conde asegura que cuando te asustan liberan cortizol / Redes sociales

¿Cuál es la historia entre Ninel Conde y Mar Contreras antes de La casa de los famosos México?

Aunque no han tenido una relación laboral directa antes de este proyecto, la expectativa en los usuarios en torno a una posible amistad creció desde que Ninel Conde y Mar Contreras fueron anunciadas como participantes. Pero tras días de convivencia, las actitudes en pantalla indican que no se ha desarrollado una cercanía entre ellas.

Con este nuevo episodio en la noche de cine, la posibilidad de una reconciliación o acercamiento se complica, especialmente si la percepción del público sigue inclinándose hacia una ruptura definitiva en su relación dentro de la realidad.

Por ahora, ninguna de las dos ha hecho comentarios directos sobre lo ocurrido, pero se espera que los próximos días y la siguiente gala puedan arrojar más claridad sobre las tensiones que se viven al interior de la casa.

Te puede interesar: Dalilah Polanco en ‘La casa de los famosos México’ 2025: Exhiben a la actriz comiendo yogurt ¡del piso!