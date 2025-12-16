Lorena Herrera arremete contra Ninel Conde y ¿revela que no está de acuerdo con sus cirugías estéticas?

En los últimos años, Ninel Conde ha destacado mucho, en gran parte, por las cirugías estéticas a las que se ha sometido. Si bien algunos opinan que se ve “hermosa”, otros consideran que ya es “excesivo” y hasta se han dicho preocupados de que padezca una “dismorfia corporal”.

Su último procedimiento, y quizá el más polémico, fue la operación para cambiar el color de sus ojos: pasó de tenerlos cafés a verde olivo. En medio de todo esto, Lorena Herrera da su contundente opinión y ¿dice no estar de acuerdo con sus tratamientos?

Lorena Herrera / Redes sociales

¿Qué ha dicho Lorena Herrera sobre las cirugías estéticas de Ninel Conde?

En el pasado, Lorena Herrera ya había causado polémica por sus comentarios sobre las cirugías estéticas de Ninel Conde. Justamente en octubre, bromeó diciendo que la famosa estaba adquiriendo una “nueva identidad”.

“Ay no, quedó muy bonita. Yo la verdad la vi muy guapa, a mí me pareció muy guapa. Otra persona pero muy guapa. Yo creo que tiene que hacerse nuevas identificaciones, nueva identidad. Debería de cambiar de nombre, quizás, ¿por qué no?”, resaltó.

No obstante, poco después se dijo muy arrepentida por sus palabras. Resaltó que, si bien Ninel era su amiga, no tenía derecho a hablar sobre sus operaciones o bromear con ellas.

“Yo tengo un humor negro, un humor ácido. Muchos de ustedes lo saben y mientras lo aplique en mí no pasa nada. Está bien. Me gusta reírme y divertirme conmigo misma, o con gente que sabe. Pero creo que a veces yo no debo aplicar ese sentido del humor con otras personas, que ni siquiera, además, son mis amigas”, expresó, resaltando que estaba en terapia.

Ninel Conde / Redes sociales

¿Lorena Herrera envidia las cirugías estéticas de Ninel Conde?

Aunque anteriormente dejó ver que ya no hablaría sobre las cirugías de Ninel Conde, Lorena Herrera volvió a tocar el tema en una entrevista reciente. La presentadora comenzó aclarando que cada persona es libre de hacerse los procedimientos que quiera.

No obstante, considera que Ninel no debería hacer tan “público” el asunto ni “recomendarlo”, pues, al ser “líder de opinión”, tiene la responsabilidad de “incentivar” otro tipo de mensajes.

“Lo que no estoy de acuerdo es en el mensaje que se da. Tú, como persona, te puedes hacer lo que quieras, pero no lo andas gritando a los cuatro vientos porque somos los que estamos en el medio artístico, somos líderes de opinión. Si ella dice: ‘les recomiendo esta operación para cambiarse los ojos’, ¿cómo que les recomiendo? (debería decir): ‘yo les recomiendo que no consuman, por ejemplo, cosas genéticamente modificadas’” Lorena Herrera

Su nuevo comentario causó opiniones diversas. Si bien algunos le dieron la razón, otros la tacharon de “envidiosa” por “criticar” a Ninel Conde. Y es que los detractores sostienen que esta última, además de tener “todo el derecho” de expresar lo que quiere, es “hermosa”.

¿Qué ha dicho Ninel Conde sobre las “críticas” de Lorena Herrera?

Hasta el momento, Ninel Conde no ha dicho nada sobre los comentarios que ha hecho Lorena Herrera sobre sus cirugías estéticas. No obstante, en diversas ocasiones ha expresado que no le interesan las críticas.

Sostiene que se siente muy contenta con su físico actual, asegurando que todos sus procedimientos los hace para estar mejor con ella misma.

“A todas las mujeres nos gusta hacernos upgrades para vernos y sentirnos mejor y que pueda hacerme con tratamientos de última tecnología es para gustarme a mí y a mi pareja, pero primero pienso en eso, esto como que no me gusta y lo comparto, lo platicamos”, indicó.

