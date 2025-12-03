¡Ninel Conde no piensa parar! Confiesa su próxima cirugía y revela si habrá más ¿abrirá un GoFundMe?

Aunque los rumores sobre nuevas cirugías estéticas siempre rodean a Ninel Conde, esta vez fue la propia cantante quien decidió encender el ambiente al admitir, sin rodeos, cuál sería la próxima intervención que planea hacerse. La actriz abrió la puerta a más operaciones futuras, se burló de su fama como “ícono de las cirugías en México” y hasta reconoció que, si el presupuesto alcanza, podría someterse a más procedimientos sin ningún problema. Todo ocurrió durante una entrevista sin filtros con el Escorpión Dorado, donde el Bombón Asesino respondió de todo con humor, ironía y uno que otro dardo directo.

Mira: ¡Quieren a Paty Muñoz en el panteón! Ninel Conde está entre sus enemigos “Se la van a pelar”

Ninel Conde reveló cómo fue su cirugía de ojos y los resultados del cambio de color. / Foto: IG/ninelconde

¿Cuál es la próxima cirugía estética que Ninel Conde planea hacerse?

La entrevista con el Escorpión dorado se volvió tendencia debido a una respuesta inesperada. Cuando el youtuber le preguntó directamente cuál sería su siguiente cirugía estética, Ninel Conde soltó una frase que rápidamente desató comentarios y dejó claro que sigue abierta a seguir modificando su cuerpo.

Entre risas, pero sin negarlo, dijo:

“Me voy a cambiar las prótesis de las ‘bubies’ porque ya me toca. Las quiero un poco más levantadas.” Ninel Conde

Pero aseguró que como le gusta aprovechar la anestesia podría hacerte otra cirugía: “A lo mejor y me aviento lo de una remodelación costal”.

La famosa actriz y cantante de 49 años no especificó si hablaba en serio o si solo era parte del humor del momento, pero lo cierto es que el comentario prendió fuego a las redes. La “remodelación costal” más conocida como reducción de costillas es uno de los procedimientos más polémicos del mundo estético, asociado a cinturas ultra pequeñas y a debates sobre riesgos médicos.

Te puede interesar: Eduardo Antonio sorprende al cambiar el color de sus ojos ¡igual que Ninel Conde!

Ninel Conde se somete a cirugía para cambiar el color de sus ojos / YT: Imagen Entretenimiento

¿Ninel Conde se hará más cirugías estéticas en el futuro?

Después de confirmar esta posible “remodelación costal”, El escorpión dorado le lanzó la pregunta obligada: “¿Habrá más cirugías?”. Ninel Conde parecía tener la respuesta lista, pues esta vez fue contundente:

“Las que sean necesarias, para las que me alcance, ¿cómo la ves?” Ninel Conde

Pero la situación no terminó ahí. Ninel arremetió diciendo: “¿Tú piensas colaborarme? Porque si no me vas a colaborar, ni me preguntes”.

Fue aquí donde la cantante se fue con todo contra sus detractores:

“Pues que me voy a hacer un GoFundMe. Entonces, que mejor vayan y pongan ahí, ya después hagan su opinión y entonces que sea como encuesta”. Ninel Conde

Incluso aseguró que lo que realmente le molesta es que constantemente la ven como un referente de cirugías, cuando en realidad hay muchas más personas que se operan y no dicen nada.

Finalmente, aseguró que todo lo que se hace es para darse un gusto y complacer a su marido, mientras que lo que digan los demás le importa poco.

Te puede interesar: Ninel Conde preocupa: Tras cirugía de cambio de color de ojos, publican en sus redes: “Que en paz descanse...”

¿Qué cirugías y procedimientos estéticos se ha hecho Ninel Conde?

A lo largo de su carrera, Ninel Conde ha hablado de algunos procedimientos, aunque evita confirmar todos los que se especulan. Esto ha generado debates constantes sobre qué es real y qué es percepción del público.

Cirugías y procedimientos faciales confirmados



Rinoplastia

Mentoplastia

Bichectomía

Rellenos de ácido hialurónico (especialmente en labios)

(especialmente en labios) Botox

Eyebright (para reducir ojeras)

(para reducir ojeras) Queratopigmentación, la polémica cirugía para cambiar el color de ojos: sus ojos pasaron de marrón a un tono verde olivo.

Cirugías corporales que se le atribuyen

Implantes mamarios y de glúteos

Liposucción y reducción de caderas

Abdominoplastia y marcaje abdominal

Levantamiento de cejas

Aunque la artista no ha confirmado una lista detallada, estos son los procedimientos más mencionados en medios y por expertos que han analizado su evolución física.

Lee: Laura Zapata pone en su lugar a quienes critican a Ninel Conde por cambiarse el color de sus ojos, "¡feas!”