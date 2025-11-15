Laura Zapata pone en su lugar a quienes critican a Ninel Conde por cambiarse el color de sus ojos, "¡feas!”

Desde hace unos días, Ninel Conde sorprendió al revelar que se sometió a una ciguría para cambiar el color de sus ojos. La actriz y cantante mexicana decidió someterse a una cirugía para modificar de forma permanente el tono de su iris, aunque el resultado dejo muy contenta a la cantante, recibió muchas críticas en redes sociales.

Ninel Conde causa polémica por someterse a cirugía para cambiar el color de sus ojos

Ninel Conde compartió con sus seguidores que se sometió a una cirugía para cambiar el color de sus ojos, un procedimiento que había estado considerando durante mucho tiempo. A través de su redes sociales, explicó que eligió el tono verde olivo porque combina con su tono de piel y cabello. Mencionó que había visto resultados positivos en colegas que se habían realizado la misma intervención.

“Lo he estado pensando mucho tiempo, he visto a colegas que han quedado maravillosa. Estoy emocionada nerviosa, es un cambio”, dijo la cantante a través de un video que publicó en sus redes sociales oficiales.

Además, agregó que escogió el color “verde olivo porque queda bien con mi tono de piel y cabello, he visto resultados hermosos y naturales. Estoy recién saliendo de la cirugía del cambio de color, miren esta belleza de ojos, no puedo creer lo natural que se ve, me encanta el color”.

Ninel Conde se somete a cirugía para cambiar el color de sus ojos / YT: Imagen Entretenimiento

También mencionó que dudaba entre varios tonos, pero finalmente se decidió por el verde olivo. “Estaba dudando entre si grises, verde olivo o verde jade, pero nos quedamos con el color verde olivo”, concluyó.

De acuerdo con información que circula en medios y redes sociales, Ninel Conde se habría sometido a una queratopigmentación ocular en una clínica de Nueva York.

Este procedimiento cuesta al rededor de 12 mil dólares, es decir, más de 216 mil pesos mexicanos.

Ninel Conde mostró el resultado de su cambio de color de ojos tras someterse a una cirugía. / Foto: IG/ninelconde

Laura Zapata responde a las críticas que ha recibido Ninel Conde

Sin embargo, ante los ataques y críticas injustificadas, Laura Zapata salió en defensa de la actriz, recordando que muchas veces quienes más juzgan son las que menos pueden.

“Te critica la fea, la que no puede y la queso”, expresó contundente Laura Zapata.

Aunque mostró su apoyo a Ninel, Laura Zapata consideró que el cambio de color de ojos es una cirugía sumamente arriesgada, por lo que ni siquiera contemplaría someterse a un procedimiento así.

“Oye, eso sí está tremendo, qué peligroso, ¿no? Se me hace peligrosísimo cambiarse el color de ojos. Yo no me los cambiaría, estoy muy feliz con mis ojos. Siento que es algo nuevo, vete tú a saber cómo te vaya con la niña de tus ojos”, expresó la actriz.

