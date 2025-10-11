Alfredo Adame explota contra Ninel Conde por criticas contra Alexis Ayala; asegura que “ni su físico sirve”

Alfredo Adame, quien dentro de poco ingresará a ‘La granja VIP’, sigue dando de qué hablar. Tras alegrarse por los problemas de salud de Lupillo Rivera, despotrica contra Ninel Conde por los conflictos que tuvo con Alexis Ayala durante su participación en ‘La casa de los famosos México 2025’.

Ninel Conde / Redes sociales

¿Qué pasó entre Ninel Conde y Alexis Ayala en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Para nadie es un secreto que no tenían una buena relación Ninel Conde y Alexis Ayala en ‘La casa de los famosos México’. No obstante, las cosas llegaron a un punto máximo cuando ella lo acusó de ser un “misógino” y “violentador”.

En su momento, Ninel discutió con el actor luego de que este le gritara “quítate” a Elaine Haro durante una dinámica. Si bien la joven no le tomó mucha importancia al asunto, el ‘Bombón asesino’ se dijo muy molesta por esta situación y le exigió que fuera “más caballeroso”.

Alexis se defendió diciendo que estaban en una prueba y debían apurarse, pero que nunca había sido su intención ofender a Haro. El asunto siguió aún después de que Ninel se convirtiera en la tercera eliminada.

Después de que Paty Díaz, ex de Alexis, dijera que, presuntamente, el actor la violentó y hasta la amenazó, Ninel Conde, a través de redes sociales, afirmó que el “tiempo” le estaba “dando la razón”.

Ahora que terminó el show, no se ha vuelto a tocar el tema. No obstante, Ayala ha dicho en múltiples ocasiones que es educado con las mujeres y las respeta mucho.

Alexis Ayala / Redes sociales

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre Ninel Conde?

Durante una entrevista con Javier Ceriani, el actor Alfredo Adame fue cuestionado sobre los problemas que Ninel Conde tuvo con Alexis Ayala en ‘La casa’. Con su peculiar estilo, el actor, entre otras cosas, aseguró que la actriz no aportaba nada al mundo del entretenimiento.

“¿Qué puedes esperar de Ninel Conde? ¿Quién es Ninel Conde? No canta, no baila, no tiene ningún talento. No tiene oficio, defraudó no sé a cuantas gentes. O sea, ¿quién le puede poner atención?” Alfredo Adame

Por si esto fuera poco, aseguró que su único “atributo” en su momento era el físico, pero que ahora, “con tantas cirugías”, ya “ni eso le quedaba”.

“¿Qué ha aportado al ambiente artístico? Nada. Si antes tenía algo de físico, ahora ya no le sirve de nada, parece gárgola de Nostradamus”, expresó y resaltó que, si bien tiene derecho a “hacer su luchita” para conseguir trabajo, no debería sentirse “la gran estrella”.

“No es ni estrella, ni es una personalidad, ni es una celebridad, ni tiene trayectoria, ni tiene absolutamente nada”, agregó.

¿Por qué Alfredo Adame está enojado con Ninel Conde?

El también DJ Alfredo Adame se dijo muy enojado de que Ninel Conde, en el pasado, hablara mal de él en un programa de radio. Y es que recordó la vez en la que Conde lo tachó de “misógino y violento”.

“En un programa de radio, le dijeron: ‘Oye, ¿qué opinas de Alfredo Adame?’ (ella respondió): ‘Ay, pues ya saben cómo es. Es un misógino y un homófobo’. No, esas garrapatas no brincan en mi petate. Ella no sabe cómo soy, no me conoce. No la dejan entrar a los restaurantes que yo voy”, concluyó.

Hasta el momento, Ninel Conde no ha respondido a los insultos de Alfredo Adame. Cabe destacar que esta no es la primera vez que el actor habla sobre ella. En su momento, llegó a decir que, presuntamente, la actriz de ‘Rebelde’ le coqueteó.

“Ninel Conde estaba como extra en una novela donde yo estaba. Nos echábamos ojitos. Incluso, me dio su teléfono. Yo la llegué a llamar alguna vez. No iba a funcionar. Además, yo estaba casado en ese momento. Sí, exactamente (estuve a punto de ser infiel). Yo la vi muy guapa y todo, y, como la manzana de Adán, me gustó mucho. Estaba guapísima”, resaltó.

