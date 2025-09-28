Ninel Conde reacciona a acusaciones de Paty Díaz sobre Alexis Ayala: “El tiempo da la razón”

La actriz Paty Díaz sorprendió en redes y acusó a su expareja, Alexis Ayala, de violencia, infidelidad y amenazas de muerte, actos que aseguró ocurrieron hace 20 años durante su proceso de separación.

Según explicó Paty Díaz, sus declaraciones surgieron después de que en “La casa de los famosos México” un participante, que es su ex, comentó que una expareja había intentado quedarse en su casa, cambiado las chapas e insultado. Ante esto, la actriz desmintió la versión asegurando: “Es falso, jamás cambié las chapas de su casa”. No obstante, sí afirmó que fue víctima de violencia.

¿Qué pleito tuvo Ninel Conde con Alexis Ayala en La casa de los famosos México?

Cabe recordar que Ninel Conde protagonizó un fuerte enfrentamiento con Alexis Ayala en “La casa de los famosos México”. Todo ocurrió cuando el actor le dijo “¡Quítate!” a Elaine Haro durante una dinámica del presupuesto. La actriz le pidió que no se expresara de esa manera, pero Alexis se molestó, argumentando que se trataba de la rapidez del juego. La discusión subió de tono y Ninel le reprochó que hablarle así a una mujer era “violencia verbal”.

Esta situación generó muchas críticas a Ninel Conde, pues muchos internautas acusaron a la actriz y cantante de exagerar el conflicto e intentar quedar mal a Alexis Ayala, por lo cual Ninel rompió el silencio ante el testimonio de Paty Díaz.

Ninel Conde y Alexis Ayala protagonizaron una discusión durante la prueba de conectados / Captura de pantalla

¿De qué acusó Paty Díaz a Alexis Ayala?

Paty Díaz reveló que la ruptura con su expareja se originó por una infidelidad y explicó que, tras la separación, él le permitió quedarse en su casa mientras encontraba dónde vivir con su hijo, además de llegar a un acuerdo sobre ciertas inversiones que hicieron juntos en algunas propiedades.

En “La casa de los famosos México”, Alexis Ayala aseguró que su ex “cambió la chapa”, pero Díaz aclaró que lo que modificó fueron la clave de la caja fuerte y la contraseña de su computadora, como medida de protección ante la tensión y posibles pérdidas, ya que en ese equipo guardaba su dinero y documentos.

“Una cosa es hacerse la víctima y otra es ser víctima, yo fui víctima de insultos agresiones y amenazas de muerte”, contó la actriz.

La actriz de “Rubí” y “La usurpadora” confesó que el actor se molesto porque había cambiado la contraseña de la computadora y de la caja fuerte, se puso agresivo e intento golpearla.

“Me insultó, me agredió, intentó golpearme y me dijo: ‘Soy capaz de quemar la casa contigo y con tu hijo dentro para que se mueran’”, comentó Paty Díaz.

Según explicó, tras recibir esa amenaza acudió a su abogado y procedió a interponer la denuncia correspondiente ante las autoridades.

La actriz contó otros episodios de violencia: peleas, intentos de agresión en un centro comercial y entradas violentas a su camerino, situaciones en las que su hijo presenció hechos e intentó defenderla.

Alexis Ayala es acusado de violencia y amenazas por parte de Paty Díaz. / Redes sociales

¿Qué dijo Ninel Conde sobre las declaraciones de Paty Díaz sobre Alexis Ayala?

Ninel Conde utilizó sus redes sociales para repostear el video con las declaraciones de Paty Díaz y lanzó un contundente mensaje en el que aseguró que el tiempo siempre le da la razón a la verdad.

“Difícilmente una mujer que ha sufrido violencia se equivoca cuando descubre los patrones que caracterizan a un agresor ya sea físico, verbal, pasivo agresivo. Me tiraron de “exagerada”, pero él tiempo siempre le da la razón a la verdad .. triste que se apoye este tipo de actos en verdad.. Ojalá la gente que apoye a estos personajes nunca sufra este tipo de actos”, escribió Ninel Conde en su historia.

En otra historia compartió una captura de pantalla de internautas que aseguraban que Ninel Conde tenía razón respecto a su percepción de Alexis Ayala. “Detectar las señales no es exagerar, es protegerse. Al final, la verdad siempre sale a la luz”.

