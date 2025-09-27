Paty Díaz se confiesa, ¿Alexis Ayala le fue infiel y quiso golpearla cuando fueron pareja? VIDEO

Alexis Ayala es señalado de violencia, insultos y amenazas por parte de la actriz Paty Díaz, o al menos eso parece. La integrante del elenco de ‘La usurpadora’ aseguró que vivió una historia de terror con un ex que ahora habita en La casa de los famosos México. Aunque no dijo su nombre, el único ex de ella que está en el reality es Ayala.

De acuerdo con sus palabras, los hechos ocurrieron durante su relación hace aproximadamente 20 años. Estas declaraciones surgieron como respuesta, luego de que Alexis Ayala dijera en “La casa de los famosos México” hiciera comentarios acerca de una de sus ex, aunque él tampoco dio nombres, muchos aseguraron que se refería a Paty Díaz. ¿Qué dijo ella de Ayala? ¡Te contamos!

¿Qué dijo Alexis Ayala de Paty Díaz en La casa de los famosos México?

Recientemente Alexis Ayala contó en La casa de los famosos México que una expareja —cuyo nombre se reservó—se quería quedar con su casa y le había cambiado la chapa a la puerta sin su permiso y lo había “insultado” y agredido con ayuda del hijo de ella.

Ese comentario fue interpretado por muchas personas como una referencia a Paty Díaz, quien fue pareja de Alexis Ayala y tiene un hijo.

Mira: La casa de los famosos México: Alexis Ayala y Shiky protagonizan fuerte discusión en la cena de nominados

Alexis Ayala / Redes sociales

¿Qué dijo Paty Díaz en su video de Instagram acerca de la violencia que vivió con Alexis Ayala?

La actriz Paty Díaz señaló, sin decir el nombre de Alexis Ayala, que su expareja y hoy participante de La casa de los famosos México le fue infiel, que fue violento y que hasta recibió amenazas de muerte.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la famosa relató supuestos episodios de agresiones físicas, insultos y amenazas que, aseguró, ocurrieron durante su relación hace 20 años y mientras su hijo, entonces menor de edad, estaba presente.

Paty Díaz señaló que ese ex le fue infiel y que esa infidelidad fue el origen de la confrontación entre ambos y de ruptura. También aseguró que su expareja le permitió vivir en su casa en lo que ella y su hijo encontraban donde vivir. Además de que habrían llegado a un acuerdo respecto a dinero que tenían ambos invertido en algunas propiedades.

Ayala en La casa de los famosos México dijo que su ex “cambio de chapa”. Ante esto, Díaz dijo que lo que sí modificó fueron la clave de la caja fuerte y la contraseña de su computadora, lo cual justificó como una medida de protección ante la tensión y posibles pérdidas durante la separación, debido a que ella no tenía más que su dinero y documentos en la computadora.

“Una cosa es hacerse la víctima y otra es ser víctima, yo fui víctima de insultos agresiones y amenazas de muerte. Él dice que yo cambié la chapa de la casa, yo nunca cambié la chapa de su casa jamás, él entraba cuando él quería y llevaban su ropa a lavar, él llegó y se enojó porque cambié la combinación de la caja fuerte y la de la computadora y lo hice por protección porque me dijo que ya no me iba dar nada, mi dinero lo había perdido, necesitaba energía para buscar trabajo, se enojó muchísimo pero lo hice para proteger mis pertenencias porque también tenía cosas mías”. Paty Díaz

Alexis Ayala es acusado de violencia y amenazas por parte de Paty Díaz. / Redes sociales

Mira:Alexis Ayala critica a Guana por cantar en La casa de los famosos México: “Qué v3rg tiene que estar cantando”

¿Paty Díaz reveló intento de agresión de Alexis Ayala durante una telenovela?

La actriz Paty Díaz confesó que su ex, que hoy es habitante de La casa de los famosos México, cuando trabajaban en la telenovela Barrera de amor, un día quiso entrar a su camerino a la fuerza.

“Un día de la nada enloqueció. Seguíamos grabando en Aguascalientes. Él dejó de beber muchos años y cuando lo vi ese día, lo vi alcoholizado. Empezó a tocar muy fuerte y la verdad yo me asusté (...) en un centro comercial al sur de la Ciudad, me quiso golpear. Mi hijo empezó a gritar, a llorar y eso me dolió mucho porque un niño no tiene por qué ver cosas que no debe ver ni sentir cosas que no debe sentir, sobre todo miedo”, explicó.

Además reveló que cuando También recordó que su ex habría llegado a su camerino de forma violenta: “Entró así, pum, como rayo, y me dijo: ‘No te voy a dar un peso, hazle como quieras (probablemente, haciendo referencia al acuerdo al que habían llegado)’”.

¿Paty Díaz fue amenazada por Alexis Ayala?

La actriz Paty Díaz denunció amenazas de muerte de su ex, que seríaAlexis Ayala, y relató:

“Me insultó, me agredió, intentó golpearme y me dijo: ‘Soy capaz de quemar la casa contigo y con tu hijo dentro para que se mueran’”. Paty Díaz

Según explicó, tras recibir esa amenaza acudió a su abogado y procedió a interponer la denuncia correspondiente ante las autoridades.

La actriz contó además episodios concretos de violencia: peleas en grabaciones, intentos de agresión en centros comerciales y entradas violentas a su camerino, situaciones en las que su hijo presenció hechos que, dijo, le causaron un daño emocional significativo.

Alexis Ayala / Redes sociales

¿Por qué terminó la relación de Alexis Ayala y Paty Díaz?

Paty Díaz aseguro que en la telenovela “Barrera de amor”, su ex, sin decir el nombre de Alexis Ayala; comenzó a tener una relación con una joven actriz, la cual descubrió, por lo que decidió separarse.

“Todo esto se inició porque hubo una infidelidad de su parte. Estábamos trabajando juntos en una telenovela que fue la última del señor Ernesto Alonso, que en paz descanse, y ahí había una actriz jovencita con la que tuvo una relación íntima”. Paty Díaz

Al acompañarlo en una grabación en Canadá, Paty dijo que confirmó la traición: “Lo alcancé de sorpresa y oh sorpresa la que me llevé, ahí confirmé muchas cosas”, dijo.

Paty Díaz concluyó su mensaje con un llamado a visibilizar la violencia de género: “Nunca es tarde, denuncien a su agresor. Sé que da miedo y causa vergüenza, pero podemos hacerlo, no se queden calladas”.

Mira: ¿No era Facundo? Redes dicen que Alexis Ayala repetiría el mismo patrón de Adrián Marcelo en el reality