La casa de los famosos México: Alexis Ayala y Shiky protagonizan fuerte discusión en la cena de nominados

La recta final de La casa de los famosos México 2025 está encendida y, como ya es costumbre, los momentos de polémica no se hicieron esperar. En la última gala de nominaciones, Alexis Ayala sorprendió a sus compañeros y a la audiencia tras una confrontación directa con Shiky durante la cena de nominados. A esto se suman acusación de fraude en la supuesta “jugada maestra” del comediante español, y una serie de besos a los habitantes por parte de Alexis. ¿Cómo se vivió la noche de nominación? Aquí te contamos todos los detalles.

Novena gala de nominación de La casa de los famosos México.

¿Qué pasó entre Alexis Ayala y Shiky en la cena de nominados de La casa de los famosos México?

Durante la cena de nominados de La casa de los famosos México del 24 de septiembre, el ambiente entre los habitantes parecía relajado hasta que Alexis Ayala tomó la palabra para recordar cómo, en los primeros días del reality, los integrantes del cuarto Noche tuvieron que disputarse lugares en la mesa. Para el actor, esa dinámica inicial fue determinante para fortalecer el lazo y la lealtad entre ellos.

Sin embargo, Shiky interrumpió su relación y le respondió con firmeza:

“Tampoco tan mártir, todos teníamos sitio”. Shiky

El comentario incomodó a Alexis, quien aclaró que no buscaba victimizarse ni confrontar, sino compartir una anécdota de cómo se forjó la convivencia. Shiky, por su parte, sostuvo que todos los habitantes atravesaron la misma incertidumbre en los primeros días y que nadie tuvo ventaja ni desventaja.

El intercambio subió de tono por momentos. Alexis enfatizó:

“Aquí no es mártir, no te estoy agrediendo, te estoy contando una anécdota” Alexis Ayala

Mientras que Shiky replicó que su intención no era pelear, pero sí evitar que se interpretara como un sacrificio exclusivo de un grupo.

Los demás nominados, Abelito, Aldo de Nigris, Aarón Mercury y Dalilah Polanco, permanecieron como espectadores, sin intervenir. Finalmente, ambos bajaron la tensión con expresiones de afecto: Alexis aseguró que saldría de la cena dispuesto a abrazar a sus compañeros, mientras Shiky reiteró que lo apreciaba, aunque defendió su postura de que todos vivieron las mismas dificultades al inicio.

Alexis Ayala enfurece contra Shiky por comentario. / Redes sociales

¿Por qué acusan de fraude a Shiky en la última nominación de La casa de los famosos México?

La polémica estalló en redes sociales después de que la producción de La casa de los famosos México destacara la “jugada maestra” de Shiky, con la que dejó nominados a todos los habitantes menos a Mar Contreras, quien días antes ganó el pase dorado para la final.

Cibernautas tacharon esta estrategia de “fraude”, asegurando que la producción presuntamente le habría indicado al español cómo debía repartir sus puntos en el confesionario. Los señalamientos se sustentan en tres puntos clave, según usuarios:



Shiky entró sin lentes al confesionario, supuestamente para evitar que se reflejara un monitor.

Mostró nerviosismo al momento de votar.

Sus nominaciones coincidieron con las sugerencias hechas por los panelistas durante la transmisión.

Incluso hubo quienes aseguraron que Shiky presuntamente tenía frente a sí una pantalla que lo guió en cada movimiento, lo que ascendía aún más las sospechas.

Las críticas no solo apuntaron al supuesto favoritismo hacia Shiky, sino también hacia Dalilah Polanco, a quien señalan como la presunta protegida de la producción. Los usuarios exigieron transparencia y creatividad en la dinámica de salvación, pues consideran en redes que el resultado presuntamente ya estaría “cargado” a favor de ciertos concursantes.

Así fue la nominación de Shiky en La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Por qué Alexis Ayala besó a sus compañeros después de la cena de nominación de La casa de los famosos México?

Uno de los momentos más comentados de la noche fue protagonizado por Alexis Ayala. El actor se levantó de la mesa y, entre bromas, besó a Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Abelito y finalmente al propio Shiky.

“Es un beso de hombres, de amigos, es un beso con amor, de vida, sin sexo” Alexis Ayala

El gesto desató carcajadas entre los habitantes y rápidamente fue bautizado como “el beso viral”. Aldo de Nigris ironizó al decir que era su primer beso en meses, mientras otros habitantes insinuaron que el siguiente reto sería nadar desnudos, lo que hizo aún más cómica la escena.

La acción dividió opiniones entre el público, pero dentro de la casa se vivió como una muestra de cariño y un intento por aliviar tensiones en medio de la competencia.

Alexis Ayala se besó con los hombres de La casa de los famosos México | / Captura de pantalla