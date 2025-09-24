Alexis Ayala dice que Aldo de Nigris y Aarón Mercury “se gustan"; así reaccionaron los habitantes

El reality continúa dando de qué hablar, y esta vez fue un comentario de Alexis Ayala en La casa de los famosos México que encendió las redes sociales. ¿Aldo de Nigris y Aarón Mercury se gustan?

Durante la visita de Galilea Montijo a la casa, los habitantes se mostraron emocionados y divertidos ante la interacción con la conductora, pero fue un tema distinto el que se robó la atención: el supuesto “shippeo” entre Aldo de Nigris y Aarón Mercury.

La broma de Alexis no pasó desapercibida. Entre risas y comentarios, el actor sugirió que Aldo y Aarón podrían sentirse atraídos, lo que inmediatamente desató especulaciones entre los fans del programa.

Alexis Ayala dice que Aldo de Nigris y Aarón Mercury se gustan. / Redes sociales

Abelito le explica a Alexis Ayala qué es un shippeo en La casa de los famosos México

Tras la dinámica del pase dorado con Galilea Montijo, Alexis Ayala preguntó a Abelito sobre el término “shippeo”, un concepto cada vez más común en las redes sociales. Abelito explicó:

“Shippeo es cuando, por ejemplo, tú estás en redes y de repente sale alguien con otra persona, y la gente empieza a pensar que podrían ser una pareja bonita; los empiezan a ‘shippear’. Incluso crean nombres combinados y, si la historia sigue creciendo, pueden convertirlo en un noviazgo de redes”.

La explicación sirvió para que Alexis entendiera la broma y decidiera aplicarla dentro de la casa, lo que terminó generando uno de los momentos más comentados del reality en los últimos días.

¿Qué dijo Alexis Ayala sobre Aldo de Nigris y Aarón Mercury en La casa de los famosos México?

Con la información aprendida, Alexis Ayala no dudó en bromear frente a todos los habitantes sobre Aarón y Aldo.

“Aldo y Aarón se gustan, eso dijiste que dijera. Ay, Aldo y Aarón son pareja, ¿qué más tengo que decir?”, dijo Alexis.

Aunque lo dijo en tono de broma, sus palabras no pasaron desapercibidas. La declaración rápidamente se viralizó en redes sociales, alimentando teorías sobre la naturaleza de la relación entre ambos integrantes del cuarto Noche.

¿Cómo reaccionaron Aldo y Aarón ante comentario de Alexis Ayala?

A pesar de las bromas, Aldo de Nigris y Aarón Mercury no reaccionaron debido a que no escucharon el comentario de Alexis Ayala. Ambos continuaron concentrados en su torneo de fichas, ignorando las declaraciones del actor.

Cabe señalar que recientemente, as cámaras del 24/7 captaron a Aarón y Aldo cruzando un pasillo aparentemente vacío y tomados de la mano por unos segundos. Este breve gesto fue suficiente para que los fans comenzaran a crear memes, teorías y sobre su relación, aumentando la tensión mediática en torno al reality.

Desde su llegada al cuarto Noche, ambos han compartido rutinas de ejercicio, confidencias y momentos de complicidad que fortalecen la percepción de una conexión auténtica y cercana por lo que han creado una gran amistad.

¿Cómo surgió el shippeo de Aldo de Nigris y Aarón Mercury?

El shippeo entre Aldo de Nigris y Aarón Mercury comenzó fuera de La casa de los famosos México, impulsado por los fans y sus interacciones en redes sociales

El shippeo ya tiene nombre: “Aldron”, una combinación de Aldo y Aarón. Este dúo ha generado su propio fandom, hashtags, y una colección de momentos virales que han trascendido el programa y viven con fuerza en la conversación digital

Aunque ninguno de los dos ha confirmado una relación romántica, escenas como la del pasillo y sus momentos de apoyo mutuo han sido suficientes para que los seguidores se pregunten si hay algo más que amistad entre ellos.

