Mamá de Aarón Mercury ¿apoya una relación de su hijo con Aldo de Nigris o Elaine Haro en La casa de los famosos?

La participación de Aarón Mercury en La casa de los famosos México no solo ha captado la atención del público por su desempeño en el reality, sino también por los vínculos que ha formado dentro de la casa. El “shippeo” entre Aarón y sus compañeros, ya sea con Aldo de Nigris o con Elaine Haro, ha sido tema recurrente en redes sociales, generando conversación. Ante esto, su mamá, Nancy, decidió dar su opinión sobre lo que está viendo desde fuera. ¿Está de acuerdo con los shipeos?

Te puede interesar: Ninel Conde aclara su comentario “transfóbico” de La casa de los famosos México: “Se mal interpretó”

Aarón Mercury le confiesa a Elaine Haro que si hubiera ganado la prueba del líder la hubiera llevado a la suite / Captura de pantalla

¿Qué opina Nancy, mamá de Aarón Mercury, sobre el shippeo con Aldo de Nigris y Elaine Haro?

Nancy fue cuestionada directamente sobre el famoso “shippeo” que el público ha creado entre Aarón Mercury y Aldo de Nigris, así como con la participante Elaine Haro. La madre del influencer aseguró que lo ve como algo positivo, pues considera que son jóvenes que están en un ambiente de mucha tensión y que esas dinámicas los ayudan a relajarse.

Incluso, confesó que desde hace tiempo ella misma se “subió al barco” del romance entre Aarón Mercury y Aldo de Nigris, señalando que le parece una amistad auténtica basada en la lealtad. También reconoció que la cercanía con Elaine Haro forma parte de la convivencia natural del encierro y que son interacciones que surgen de manera espontánea entre jóvenes de su edad.

Además, subrayó que mientras su hijo esté feliz, ella lo estará también, dejando claro que apoya cualquier vínculo que Aarón forme dentro de la competencia.

Te puede interesar: Influencer reta a Abelito a pelea de box para Supernova Strikers 2026: ¿De quién se trata?

Aarón Mercury y Aldo de Nigris / Captura de pantalla

¿Cómo ve Nancy, mamá de Aarón Mercury, el desempeño de su hijo en La casa de los famosos México?

Sobre la participación de su hijo, Nancy señaló que Aarón Mercury entró sin una estrategia definida, con la intención de mostrarse tal cual es. Recordó que desde su ingreso, incluso con tropiezos, él dejó claro que no buscaba aparentar algo distinto, lo que, en su opinión, ha conectado con la audiencia.

De acuerdo con la madre del influencer, Aarón ha demostrado ser divertido, empático y frontal, características que ella considera parte esencial de su personalidad. Aunque algunos comentarios de figuras públicas, como Facundo, han señalado que en ocasiones su hijo no se muestra al 100% dentro del reality, Nancy explicó que la experiencia de estar aislado y bajo presión genera miedo e incertidumbre, algo que forma parte del proceso de adaptación.

Asimismo, recordó que en los primeros días Aarón sintió temor de salir eliminado en la primera semana, lo que influyó en su comportamiento inicial. Sin embargo, resaltó que poco a poco ha ido aprendiendo a comprender el juego y que es posible que muestre más de sí en las siguientes etapas de la competencia.

Te puede interesar: La casa de los famosos México: Facundo despotrica contra Mariana Botas, ¿el fin del team Día?

¿Qué respondió Nancy, mamá de Aarón Mercury sobre las declaraciones de Ninel Conde hacia su hijo?

Uno de los temas que también salió a flote fue la forma en que Ninel Conde se refirió a Aarón con el apodo de “La Arona”. Sobre esto, Nancy indicó que lo tomó como parte de un personaje bromista que Ninel ha mostrado en la casa, descartando que se tratara de un comentario personal hacia su hijo. Recordó que Aarón suele llevarse de manera ligera con sus compañeros, incluyendo a la propia Ninel, y que no acostumbra a engancharse con ese tipo de situaciones.

Respecto a las críticas que señalan que Aarón deja responsabilidades dentro de la casa, como no recoger sus platos o no ayudar en ciertas tareas, Nancy pidió que también se observe el contexto: son jóvenes de poco más de 20 años que están aprendiendo en medio de la exposición pública. Subrayó que este tipo de situaciones forman parte de la convivencia y del aprendizaje que ofrece un reality show.

Finalmente, reiteró que su consejo para Aarón antes de entrar fue sencillo: “sé tú mismo”. Nancy aseguró que lo conoce como alguien leal, frontal y con un carácter bromista que, aunque a veces pueda incomodar, termina ganándose el cariño de quienes lo rodean. Lo llamó “el efecto Mercurio”: al principio puede generar dudas, pero con el tiempo, cuando se le conoce, conquista a quienes lo tratan.

Te puede interesar: Influencer reta a Abelito a pelea de box para Supernova Strikers 2026: ¿De quién se trata?