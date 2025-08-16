¿Ninel Conde amenazó a Aarón Mercury en La casa de los famosos México?: “Que Joel acabe contigo”

En medio de la incertidumbre por la tercera gala de eliminación en ‘La casa de los famosos México 2025’, Ninel Conde, quien es una de las nominadas, es acusada de, presuntamente, haber amenazado a Aarón Mercury, algo que muchos creen podría influir en su salida del reality.

La participación de Ninel en ‘La casa’ ha sido sumamente controvertida. En las últimas semanas, ha sido señalada de “manipular” a sus compañeras del ‘team Día’ e “ignorar” a Mar Contreras. De igual forma, muchos siguen molestos por la discusión que tuvo con Alexis Ayala, a quien acusó de ser un “violentador” luego de que le gritara “quítate” a Elaine Haro durante una dinámica.

Aarón Mercury en La casa de los famosos México 2025

¿Quién puede salir de ‘La casa de los famosos México 2025’ el 17 de agosto?

Los nominados de la tercera semana de ‘La casa de los famosos México 2025’ son:

Alexis Ayala

El Guana

Facundo

Mar Contreras

Ninel Conde

Si bien Mariana Botas también estaba en riesgo de salir eliminada, Elaine Haro, quien le robó el poder de salvación a Aldo de Nigris, la sacó de la placa de nominación.

Hasta el 17 de agosto se confirmará la identidad del tercer expulsado del reality. Sin embargo, ha circulado el rumor de que Facundo habría pedido su salida voluntaria, ya que su participación no está siendo bien recibida por el público y las críticas están afectando a su familia.

Ninel Conde en La casa de los famosos México 2025

¿Ninel Conde amenazó a Aarón Mercury en ‘La casa de los famosos México 2025’?

En las últimas horas, Ninel Conde ha sido muy criticada en redes sociales por la supuesta amenaza que habría lanzado en contra de Aarón Mercury. Todo se habría suscitado en la más reciente fiesta dentro de ‘La casa’.

Al parecer, la llamada ‘Bombón asesino’ se molestó con el influencer por no grabar bien al ‘team Día’, por lo que no solo pidió que “ya no grabara ese j…”, también dijo que hablaría con “Joel” para que “acabará con él”.

“Pero no digas ma… güey, ya, si no, neta, me encargo de que Joel acabe contigo” Ninel Conde

Recordemos que Joel trabaja en ‘FZ Management’, una agencia que colabora con Wendy Guevara y Ninel Conde, y que, recientemente, también empezó a aliarse con Aarón. Si bien el influencer no colabora por completo con ellos, si han trabajado juntos en ciertos proyectos.

Para muchos, las palabras de Ninel fueron una clara amenaza de que podría “terminar” la carrera del influencer, si es que así lo quisiera, por lo que fue muy criticada en redes sociales. Incluso, algunos creen que esto podría ser determinante para que sea la próxima expulsada de ‘La casa’.

Ninen Conde como ofende y amenaza a Aarón 😱



Ninel: ¿ya no?

Ninel: “no va grabar este joto”

Ninel: “pero no digas mamadas wey ya si no, neta, me encargo que Joel acabe contigo”

¿Aarón Mercury respondió a la presunta amenaza de Ninel Conde en La casa de los famosos México?

Aarón Mercury no respondió en ese momento al comentario de Ninel Conde y simplemente siguió disfrutando de la fiesta. No obstante, su equipo subió a redes sociales un mensaje que él dejó grabado antes de su ingreso a ‘La casa de los famosos México’.

En dicho video, se le escucha a Aarón decir: “¿A quién se le cayó la careta? ¿A mí o a…?”. Aunque no mencionó nombres, muchos especulan que el equipo pudo haber compartido este clip como una especie de respuesta a lo dicho por Ninel.

Cabe mencionar que, según algunas encuestas en redes, Ninel es una de las menos favoritas del público, por lo que existiría una alta probabilidad de que fuera eliminada el domingo 17 de agosto.

