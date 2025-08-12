Alexis Ayala en La casa de los famosos México: Revelan cuánto ganaría el actor por semana en el reality

La tercera edición de La casa de los famosos México 2025 no solo ha sido un hervidero de alianzas, discusiones y momentos virales, sino también de rumores sobre lo que gana cada participante. Y aunque varios nombres han salido a relucir, uno en particular ha acaparado los reflectores por su larga trayectoria y peso mediático: Alexis Ayala.

Alexis Ayala, con más de tres décadas de carrera en televisión, cine y teatro, ha mostrado que su permanencia en el reality no es casualidad. De acuerdo con filtraciones difundidas por medios como Milenio y Radio Fórmula, Ayala sería uno de los grandes fichajes del reality para esta temporada, no solo por su experiencia frente a cámaras, sino también por el atractivo que genera entre el público.

Se filtra aundio de Alexis Ayala y la Jefa de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Cuánto ganaría Alexis Ayala por semana en La casa de los famosos México 2025?

Las cifras no han sido confirmadas oficialmente, pero los rumores apuntan a que, supuestamente, Alexis Ayala recibiría 400 mil pesos semanales por su participación en el reality. Esto lo coloca en el grupo de los mejor pagados, solo por debajo de Ninel Conde, quien, supuestamente, percibiría 500 mil pesos por semana.

Si el actor de telenovelas logra llegar hasta la gran final, el monto acumulado podría superar varios millones de pesos, sin contar el premio de 4 millones que se otorga al ganador.

Alexis Ayala convirtió una simple respuesta en un momento viral dentro de La casa de los famosos México.

¿Qué otros participantes ganan más en La casa de los famosos México 2025 además de Alexis Ayala?

Aunque Alexis Ayala, supuestamente, sería uno de los mejor pagados en ‘La casa de los famosos México’, no sería el único que recibiría una suma considerable. Según las filtraciones, Ninel Conde, supuestamente, lidera la lista con 500 mil pesos semanales, mientras que Facundo se igualaría con Ayala al percibir, supuestamente, 400 mil pesos cada semana.

En contraste, otros participantes tendrían ingresos mucho más modestos. Según Fox sports, Aldo de Nigris, supuestamente, recibiría entre 70 mil y 80 mil pesos semanales y Priscila Valverde, supuestamente, estaría entre las que menos ganan, con 50 mil pesos por semana.

Esta información quedó totalmente en calidad de rumor, ya que ninguna fuente oficial ha confirmado los sueldos de los habitantes de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’.

¿Quién es Alexis Ayala, habitante de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Alexis Ayala, cuyo nombre completo es David Alexis Ayala Padró, nació el 9 de agosto de 1965 en San Francisco, California, aunque ha desarrollado toda su carrera artística en México. Con más de 30 años en la industria del entretenimiento, se ha consolidado como uno de los actores más reconocidos de la televisión mexicana, gracias a sus papeles como galán y villano en telenovelas icónicas como:



Los parientes pobres

Baila conmigo

Tres mujeres

Amarte es mi pecado y

Si nos dejan.

Además de su trabajo en televisión, ha incursionado en cine, teatro y producción, destacando en el polémico espectáculo Solo para mujeres, que rompió tabúes en el país.

Alexis Ayala y Solo para mujeres / Redes sociales y canva

Su vida personal también ha estado bajo los reflectores. En 2021, Ayala sufrió un infarto que lo llevó al borde de la muerte, experiencia que transformó su perspectiva sobre la vida. Dos años después, en 2023, contrajo matrimonio con la actriz Cinthia Aparicio, 27 años menor que él, lo que generó controversia en redes sociales. Es padre de dos hijas, fruto de relaciones anteriores.

En La casa de los famosos México 2025, Alexis Ayala fue el cuarto habitante confirmado y el primero en ingresar a ‘La casa’ el 27 de julio. Su presencia ha sido clave en el desarrollo del reality, gracias a su carisma y experiencia frente a las cámaras. Sin embargo, su participación no ha estado exenta de polémica: recientemente fue nominado y protagonizó un fuerte enfrentamiento con Ninel Conde, quien lo acusó de, presuntamente, ejercer “violencia verbal” contra Elaine Haro.