Alexis Ayala impone frase en La casa de los famosos México y se corona como ‘el Rey del posicionamiento’

Alexis Ayala, conocido por su trayectoria en telenovelas como Cadenas de amargura, se convirtió en protagonista de una de las galas de eliminación más intensas de La casa de los famosos México 2025. El 10 de agosto, durante la segunda ronda de posicionamientos, seis habitantes se colocaron detrás de él para pedir su salida del reality:



Mariana Botas,

Ninel Conde,

Shiky,

Facundo,

Elaine Haro y

Dalilah Polanco.

Pero Ayala no se dejó intimidar. En lugar de responder con enojo o confrontación, lanzó una frase que en redes aseguran es la nueva frase del año, ¿pero qué significa realmente? ¡Entérate!

Alexis Ayala convirtió una simple respuesta en un momento viral dentro de La casa de los famosos México.

Te puede interesar: ¿Facundo abandonó ‘La casa de los famosos México 2025’? Reportan su “desaparición”, esto se sabe

¿Qué pasó durante el posicionamiento de La casa de los famosos México este 10 de agosto de 2025?

La noche del domingo 10 de agosto en la gala de eliminación de La casa de los famosos México fue explosiva. Aunque Adrián Di Monte se convirtió en el segundo eliminado de la temporada, el verdadero protagonista fue Alexis Ayala. En un giro inesperado, el actor enfrentó con firmeza y elegancia a varios compañeros que se posicionaron en su contra, convirtiéndose en el centro de la conversación dentro y fuera del reality.

El actor de telenovelas, Alexis Ayala, fue el habitante que recibió más posicionamientos, Mariana Botas fue la primera en colocarse detrás de él, expresando su decepción por la actitud “aislada” del actor.

Elaine Haro, Shiky, Ninel Conde y Facundo también se sumaron, cada uno con críticas distintas. Sin embargo, Alexis no se habría dejado intimidar.

Uno de los momentos que más llamaron la atención fuen el momento en el que le dijo a Shiky “que se quitara la correa” que no lo dejaba ser auténtico, habría ridiculizado el rap de Facundo y sacó de sus casillas a Ninel Conde, quien lo acusó de presentar otra “cara” frente a los conductores del programa.

Ayala, lejos de perder la compostura, le respondió con una frase que también se volvió viral: “No reflejes en mí tu debilidad… Lo único que vas a tener de mí será respeto, Ninel, porque estás donde estás porque eres inteligente, fuerte como artista, pero a veces débil como ser humano.” Las redes sociales estallaron, celebrando su temple y capacidad de responder sin caer en provocaciones.

Pero, lo que realmente marcó la noche fue su frase repetida como mantra: “Buscaré algo de valor en lo que me dices.” La usó con cada habitante que lo criticó. Esta frase, más que una respuesta, se convirtió en una oración desconcertó a todos y se viralizó rápidamente. Hoy, muchos ya la consideran la frase del año en La casa de los famosos México. Por esta razón, en redes lo habrían calificado como ‘el Rey del posicionamiento.

No te puedes perder: Ninel Conde: Desde Niurka hasta Maribel Guardia, el club de las famosas que no la soportan, VIDEOS

¿Qué significa la frase viral de Alexis Ayala “Buscaré algo de valor en lo que me dices” en ‘La casa de los famosos México’?

La frase “Buscaré algo de valor en lo que me dices” que Alexis Ayala repitió como mantra tiene raíces en la psicología. Se trata de una técnica de validación emocional, que consiste en reconocer y aceptar las emociones del otro sin juzgarlas ni intentar cambiarlas, según el Centro Albea, especializado en psicología emocional.

En terapia, frases como “entiendo lo que me dices” o “interesante punto de vista”, como la que popularizó Mario Bezares en la temporada del 2024, son herramientas para desactivar conflictos y mostrar empatía, incluso cuando no se está de acuerdo.

Alexis Ayala, quien ha hablado abiertamente de sus procesos terapéuticos, parece haber adoptado esta estrategia como parte de su juego en el reality. Y le habría funcionado: no solo se salvó de la eliminación, sino que ganó respeto entre los fans por su forma de manejar la presión.

Y es que hasta hace poco, Ayala era considerado por los seguidores del reality como un “mueble” dentro de la casa, es decir, alguien que no generaba conflicto ni contenido. Pero su actuación en la gala de posicionamientos cambió esa percepción.

No te pierdas: Dalilah Polanco revela noche romántica con otra mujer ¿en La casa de los famosos México 2025?

¿Quién fue el segundo eliminado en La casa de los Famosos México 2025 el domingo 10 de agosto?

Los nominados de la semana eran Alexis Ayala, Priscila Valverde, Mar Contreras y Adrián Di Monte. Cabe destacar que Dalilah Polanco, quien también había sido nominada, se salvó a sí misma tras ganar la prueba de salvación.

Y a pesar de que Alexis Ayala fue el habitante con más posicionamientos en su contra, el actor de telenovelas fue el primer salvado de la noche por el público. La segunda salvada fue Mar Contreras. Al final, Adrián Di Monte se convirtió en el segundo eliminado de la temporada, mientras que Priscila Valverde regresó a la casa.