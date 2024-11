Mario Bezares responde a comentarios de Adrián Marcelo: “Es bastante hocicón”

El comediante y presentador Mario Bezares se ha visto envuelto en una nueva controversia luego de que el influencer Adrián Marcelo lanzara duras críticas hacia él y su familia.

Durante una charla en un podcast junto a Mike Salazar y el comediante Iván Fematt ‘la Mole’, Adrián Marcelo recordó su experiencia en ‘La casa de los famosos México’ se unió al hate contra su esposa Brenda y hasta habló de sus hijos, comentarios que rápidamente se volvieron virales.

Adrián Marcelo ataca a la familia Bezares

En un tono sarcástico y provocador, Adrián Marcelo insinuó que preferiría estar encerrado en un reality show a salir y encontrarse con la familia Bezares.

“Y deja tú, pero si te está esperando alguien... es que voy a hablar de más y es en vivo. Yo me quisiera quedar encerrado si lo que me está esperando afuera es Brenda Bezares”. Adrián Marcelo

Cuando intentaron suavizar sus palabras, Marcelo fue aún más directo:

“No es de chill, que vayan y chin... su repu... madre los hijos. Para mí no es de chill. Ahorita a sus hijos, los tengo bien atravesados. La señora y él me valen ver..., pero si me los encuentro los escupo”.

Estos comentarios desataron una ola de críticas en redes sociales, donde muchos usuarios consideraron que el influencer cruzó la línea al atacar a la familia de Mario Bezares.

La respuesta de Mario Bezares: “Adrián es un hocicón”

Lejos de dejarse afectar por los ataques, Mario Bezares decidió responder con calma y hasta un poco de humor. En una reciente entrevista, Bezares dejó claro que no le dan importancia los comentarios de Adrián Marcelo, ya que cree que forman parte de su estilo provocador y su personaje en los medios.

“Interesante punto de vista. Mira, creo que Adrián es un personaje que le funciona para sus shows, es una persona con un humor bastante negro y es un comportamiento para el escenario. Pero en la vida real, siempre se ha llevado bien con mis hijos. Son cosas que a él le funcionan en su modus vivendi, pero nada del otro mundo”. Mario Bezares/ Adrián Marcelo

El presentador también subrayó que, a pesar de las palabras fuertes de Marcelo, en persona es completamente diferente.

“Adrián es bastante hocicón en sus shows, ya cuando vuelve a transformarse en el ciudadano Adrián, como persona es otra cosa, completamente inofensivo”, afirmó entre risas, dejando entrever que no considera que el influencer represente una verdadera amenaza.

“N’ombre, no es una persona muy pacífica. Él no es de golpes, mis hijos sí, pero no le conviene (risas) son dimes y diretes”. Mario Bezares/ De primera mano

¿Mario Bezares está decepcionado de Adrián Marcelo?

Mario Bezares también reaccionó a las declaraciones de Adrián Marcelo, quien había expresado sentirse decepcionado por él tras su participación en La casa de los famosos México. Bezares se mostró sorprendido y sugirió que la decepción debería ser mutua.

“Ahí sí difiero. Más bien, ¿quién decepcionó a quién? Porque yo jamás hablé mal de él y él sí se encargó de hablar mal de mí, en toda su estrategia”, explicó.

El presentador dejó claro que, pese a las provocaciones, no tiene intención de entrar en una guerra de declaraciones y prefiere no darle más importancia al asunto.

