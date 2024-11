Lolita Cortés explota contra Mario Bezares en la Señora presidenta: “Es una vergüenza”

Lolita Cortés, conocida por su papel como jueza en ‘la Academia’, no tuvo reparos en mostrar su desacuerdo con la elección de Mario Bezares para un papel en la obra de teatro ‘La señora presidenta’, que ha generado controversia en las redes sociales desde que se supo que el famoso ‘Team Mar’ de ‘La casa de los famosos México’ estaría en la puesta en escena y luego se conociera que Gala Montes y Karime Pindter ya no estarían en el proyecto.

La actriz y cantante comparó la participación del exintegrante de ‘LCDLFMX’ con la de grandes figuras del teatro mexicano como los fallecidos Gonzalo Vega y Héctor Suárez, quienes previamente interpretaron el mismo papel, y calificó la elección de Mario Bezares como “una vergüenza”.

“Es una falta de respeto cuando el señor don Gonzalo Vega hizo lo que hizo con esa obra y después Héctor Suárez. Es una vergüenza, es una falta de respeto, a mí me molesta mucho, y amo a Mario, amo a su familia, pero me molesta mucho”, expresó Lolita, visiblemente molesta por el trabajo del comediante cuando la prensa le preguntó al respecto como la estrella de teatro que representa a pesar de que no ha podido ver su trabajo sobre el escenario y deberá esperar al estreno de la controversial obra.

La polémica del ‘Team Mar’ y ‘La señora presidenta’

La controversia alrededor de la obra ha sido fuerte, no solo por la participación de Mario Bezares criticada por Lolita Cortés, sino también por una serie de escándalos vinculados al ‘Team Mar’, el grupo conformado por Bezares, Arath de la Torre, Karime Pindter, Gala Montes y Briggitte Bozzo. Entre los rumores que han circulado, se ha hablado de un conflicto interno debido a que Bozzo habría solicitado un salario mayor que el de sus compañeros, especialmente las mujeres. Además de la molestia de Bezares al no haber conseguido el papel principal, que finalmente recayó en Arath de la Torre como te contamos en TVNotas.

La situación se complicó aún más con la salida de Gala Montes y Karime Pindter de la producción, lo que, según Gala, llevó a Arath de la Torre a abandonar el chat grupal del ‘team Mar’ unos días después y Susy Lu y Brenda Bezares, famosas esposas de Arath y Mario fueran incluidas en el proyecto.

Estos eventos han mantenido a los miembros del grupo en la polémica debido al éxito que alcanzaron juntos en el exitoso reality de Televisa donde Bezares se coronó campeón con un premio de 4 millones de pesos.

A pesar de las críticas, Mario Bezares y los demás miembros del ‘team Mar’ continúan, cada quién por su lado, tratando de tener proyectos que les permitan seguir en el gusto de la gente, aunque los distanciamientos entre ellos también han desilusionado a sus seguidores.

¿Cuándo se estrena ‘La señora presidenta’?

La obra de teatro en la que actuarán Mario Bezares, Arath De la Torre, Brenda Bezares, Susy Lu y Briggitte Bozzo, Violeta Isfel y Pierre Angelo se estrena el 22 de noviembre en el Teatro México - Centro Teatral Manolo Fábregas, con funciones de viernes a domingo. También habrá una pequeña gira en diversos estados del país. Las fechas y lugares son los siguientes:

25 de noviembre: Saltillo

26 de noviembre: Torreón

27 de noviembre: Monterrey

2 de diciembre: Toluca

4 de diciembre: Guadalajara

Los boletos ya están a la venta y los precios van desde mil 830 pesos a 3 mil 050 pesos más los cargos por servicio.

Aunque la gran mayoría de los fans se mostraron muy emocionados por el estreno, algunos usuarios se quejaron por el costo de los boletos, asegurando que eran “muy caros”, principalmente cuando solo participarán tres integrantes del ‘team Mar’.