La señora presidenta: ¿Marimar Vega no está de acuerdo en que haya una nueva versión por respeto a su padre?

Durante la presentación de su nueva serie, ‘Dra. Lucía’, Marimar Vega fue abordada por los medios para conocer su opinión sobre el regreso de la obra ‘La señora presidenta’, ahora protagonizada por Mario Bezares y Arath de la Torre junto a Briggitte Bozzo, Brenda Bezares y Susy Lu.

Esta puesta en escena fue un proyecto emblemático en la carrera de su padre. Gonzalo Vega lideró la puesta en escena por 17 años y al momento de su muerte se retiró de cartelera.

La noticia ha generado gran expectativa entre los fans, quienes se preguntan cómo reaccionará la hija del actor ante esta nueva versión. Vega, quien ha mantenido un perfil bajo respecto al tema, ha sido cuestionada sobre sus sentimientos al ver revivir un proyecto tan importante para su familia.

¿Marimar Vega no está de acuerdo en que haya una nueva versión por respeto a su padre?

Marimar Vega, hija del fallecido Gonzalo Vega quien hizo de esta obra un ícono del teatro mexicano, ha sido el centro de atención. Durante la presentación de su nueva serie, la actriz fue abordada por los medios para conocer su postura sobre esta nueva versión que, sin duda, despierta sentimientos encontrados entre los seguidores del legado de su padre.

“Ya todo el mundo me pregunta eso, digo, pregúntenme de otras cosas si quieren, pero de eso no, ya saben que no, pues no porque ya saben qué pienso. Nada más hacen chismes de eso”, respondió notablemente incómoda durante la presentación de la nueva temporada de la serie “Dr. Lucía: Un don extraordinario”. Marimar Vega

Marimar Vega habla sobre el legado de su padre

Pese a la insistencia de los medios, Marimar Vega prefirió mantener una postura discreta y en lugar de entrar en polémica, prefirió resaltar el invaluable legado que su padre, Gonzalo Vega, dejó con ‘La señora presidenta’

“Mi papá, como lo dije hace rato, no necesita que nadie que lo defienda. Mi papá hizo una carrera impecable toda su vida y está de más que yo salga a decir qué pienso o no, la verdad. Sí la gente quiere ir a ver otra Señora presidenta que vaya a verlo. Mi papá no necesita que lo defendamos de nadie”, declaró.

‘La señora presidenta’: ¿Cuándo será el estreno?

La cuenta regresiva ha comenzado. El próximo 15 de noviembre, algunos integrantes del team Mar harán su debut teatral en ‘La señora presidenta’

¿Quién fue Gonzalo Vega y de qué falleció el actor ?

Gonzalo Vega fue un talentoso actor mexicano que dejó una profunda huella en el cine, teatro y televisión de México, destacándose por su versatilidad en los distintos géneros escénicos. Nació el 29 de noviembre de 1946 en la Ciudad de México e inició su carrera teatral en 1968 con la obra ‘La ronda de la hechizada’. Al año siguiente, debutó en el cine con la película ‘Las pirañas aman en cuaresma’, marcando el inicio de una trayectoria prolífica y aclamada en la industria.

A lo largo de su carrera, Vega participó en más de 50 películas, sobresaliendo en 1978 con su actuación en ‘El lugar sin límites’, donde interpretó al personaje de Pancho, un papel que rompió barreras en el cine mexicano al presentar un personaje homosexual, algo poco común en esa época. En televisión, alcanzó gran popularidad en 1986 al interpretar a José Carlos en la telenovela ‘Cuna de lobos’, rol que lo consolidó como uno de los actores más destacados de su generación y le ganó un lugar especial en el corazón del público.

En el teatro, Vega también dejó una marca profunda con su interpretación en ‘La señora presidenta’, donde asumía el reto de interpretar a gemelos de personalidades opuestas. Esta obra se convirtió en una de las puestas en escena más longevas de México, manteniéndose en cartelera durante 17 años y reafirmando el talento y compromiso del actor con el teatro.

En 2008, Vega fue diagnosticado con síndrome mielodisplásico, lo que lo llevó a retirarse de los escenarios temporalmente. Sin embargo, tras una mejoría, regresó en 2013 con la exitosa película ‘Nosotros los nobles’, interpretando al empresario Germán Noble. Este papel, aplaudido por el público y la crítica, fue uno de sus últimos en el cine antes de su fallecimiento el 10 de octubre de 2016. Gonzalo Vega dejó un legado que perdura en la industria del entretenimiento mexicano, siendo recordado como un ícono de la actuación en México.