Luis Ernesto Franco, ex de Marimar Vega, intentó quitarse la vida tras ser abusado

Este lunes 9 de junio, Luis Ernesto Franco abrió su corazón y reveló los duros momentos que enfrentó a lo largo de toda su vida. Compartió con todos sus seguidores que estuvo a punto de quitarse la vida.

Aunque Luis Ernesto Franco se consolidó como uno de los actores de telenovelas más destacados de la industria, en esta ocasión, reveló que fue víctima de abuso, lo que lo llevó a sufrir dependencia a las sustancias, así como padecer depresión. Esto contó.

Luis Ernesto Franco intentó arremeter en contra de su vida / IG: @guerofranco

¿Por qué Luis Ernesto Franco estuvo a punto de quitarse la vida?

A casi siete años de su divorcio de Marimar Vega, Luis Ernesto Franco se sinceró con sus miles de seguidores y habló acerca de los terribles momentos que vivió, desde su infancia, hasta los pasados 30 años de su vida.

A través de un video en su cuenta de Instagram, el actor se mostró sentado frente a una cámara, con un rostro serio y diversos carteles en los que relató su triste historia. Reveló que después del divorcio de sus padres, tuvo que tomar la decisión de vivir con alguno de ellos y sufrió abuso en su infancia.

Pese a que su sueño era tener un hogar, al igual que ser actor, reveló que este tipo de vivencias lo llevaron a las adicciones, a padecer depresión, así como estar a punto de tomar la decisión de quitarse la vida a los 30 años de edad.

“A los 7 años fui abusado y viví con el secreto toda mi niñez... A los 11 años me fui a vivir con mamá, pero al año me corrió de su casa... Logré trabajar con actor y tener éxito, pero también llegaron las dro… las depresiones y la pérdida de rumbo”, se lee en los carteles del actor.

“Me rehabilité, construí un hogar que, duró menos de dos años… En mis 30 toqué fondo e intenté quitarme la vida, fue cuando tuve esa conversación que lo cambió todo: ‘Dios, o me muestras para qué estoy vivo o llévame de aquí, yo no pedí nacer’” Luis Ernesto Franco

¿Cómo fue que Luis Ernesto Franco logró salir adelante tras intentar acabar con su vida?

En el mismo video, el también conocido como ‘el Güero’ Franco relató que recibió fuerzas para continuar con la lucha, por lo que aprendió a sanar y soltar todo el sufrimiento que vivió.

“Entendí que no soy víctima de mi historia. Soy autor de lo que elijo escribir a partir de ella. Hoy, sigo soñando más alto que nunca, pero sueño diferente. Sueño para dejar el camino mejor de cómo lo encontré, para dar más de lo recibido, para ser un ejemplo para mi hijo”. Luis Ernesto Franco

Aunado a toda esta historia, Ernesto detalló en su descripción que “eligió no rendirse”, ya que “su pasado no lo define”.

“He caído. He dudado. He sentido miedo. Pero también he sanado. He construido. Me he levantado. Y lo más importante: he aprendido a vivir en paz conmigo. Hoy quiero ser un ejemplo. No porque lo tenga todo resuelto, o porque sea mejor que alguien, sino porque elegí no rendirme. Porque entendí que el pasado no define, solo te prepara”, escribió.

“Si estás leyendo esto y sientes que no puedes más, te lo digo claro: SÍ SE PUEDE. No importa de dónde vienes. Lo que importa es qué haces con lo que te tocó vivir.Tu historia no ha terminado. Y todavía estás a tiempo de escribir la mejor parte”, concluyó.

Como era natural, las reacciones de diversos colegas de Luis Ernesto no tardaron en hacerse presentes. La mayoría aplaudió la valentía del actor ante estas terribles situaciones que se le han presentado. Estos fueron algunos comentarios:



“Wowww que historia de resiliencia, mi admiración y respeto”,

“Que fuerte Güero, eres un hombre muy valiente a pesar de todo. Te abrazo desde el alma, me has hecho llorar pero de alegría por ver en lo que te has convertido”,

“Amigo un testimonio muy fuerte y conmovedor de haber leído con lágrimas en los ojos un abrazo grande desde Uruguay bendiciones” Y

“Te adoro LUIS ERNESTO FRANCO!!”.

Al momento, Marimar Vega no ha dado a conocer su postura con respecto a las recientes revelaciones de Luis Ernesto Franco, su ex.

