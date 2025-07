Muere actor de Batman, colapsa en la playa frente a turistas

Alon Aboutboul, reconocido por su participación en películas de Hollywood como “The dark knight rises” (‘Batmán: El caballero de la noche asciende’), murió sorpresivamente este martes por la mañana tras colapsar en la playa Habonim, cerca de Zichron Ya’acov, Israel, ante la mirada atónita de varios turistas. Te contamos cómo fue impactante momento.

¿De qué murió Alon Aboutboul?

El inesperado fallecimiento de Alon Aboutboul, actor de películas como “Batman: The dark knight rises” y “Body of lies”, ha dejado a sus seguidores y a la industria en shock. El artista de 60 años colapsó la mañana del martes en la playa HaBonim, en Israel, frente a varios turistas. Según testigos, poco antes de desplomarse les comentó que no se sentía bien tras nadar.

Aunque los socorristas actuaron rápidamente y le aplicaron maniobras de reanimación durante casi una hora, no lograron salvarle la vida. Las autoridades médicas no han revelado hasta el momento la causa exacta de su muerte, por lo que se desconoce si fue por un infarto, complicación médica previa o algún otro motivo.

El actor Alon Aboutboul, conocido por su papel en “Batman: The Dark Knight Rises”, murió a los 60 años tras colapsar en una playa frente a turistas. / IMBD

¿Quién es Alon Aboutboul? El actor israelí que brilló en “Batman” y murió en la playa

Nacido en Kiryat Ata, Israel, y de ascendencia argelina y egipcia, Alon Aboutboul fue uno de los actores más prolíficos de su país, con una carrera que abarcó más de cuatro décadas, tanto en cine como en televisión y teatro.

A nivel internacional, se volvió famoso por interpretar a un científico en “Batman: The dark knight rises”, pero también participó en otras superproducciones como “Body of lies”, “London Has Fallen”, “Rambo III” y “Munich”. Su rostro duro y su gran presencia escénica lo convirtieron en el actor ideal para interpretar soldados, mafiosos y agentes de inteligencia.

Su carrera comenzó en 1980 y tuvo su gran salto en 1986 con la cinta “Ricochets”, un drama militar aclamado por su realismo. Más adelante, destacó en filmes como “A place in heaven, wild dogs, mars turkey” y la premiada “Nina’s Tragedies”, por la que ganó un Premio Ophir como Mejor Actor de Reparto.

En televisión, Aboutboul brilló en exitosas series israelíes como “Shabbatot ve’hagim”, “Harem y sirenas”. También actuó en reconocidas producciones internacionales como “Homeland”, “Twin peaks”, “The leftovers”,” FBI: International” y “Snowfall”.

Así despiden a Alon Aboutboul: Estaba por filmar su nueva película “Jacob’s dream”

Al momento de su muere, Alon estaba trabajando en una nueva película titulada “Jacob’s dream”, la cual iba a coescribir, codirigir y protagonizar. El proyecto narraría la historia de un sicario israelí en Los Ángeles que descubre que su última víctima fue su amigo de la infancia y decide volver a Israel para enterrarlo dignamente.

Le sobreviven su esposa, Shir Bilia, y sus cuatro hijos. La familia dividía su tiempo entre Israel y Los Ángeles.

El ministro de Cultura y Deporte, Miki Zohar, expresó su dolor en redes sociales:“Me dolió profundamente enterarme de su repentina muerte. Ayer vi una entrevista con él y su pasión por el cine seguía intacta. Alon fue un artista completo, ganador del Premio Ophir y del Premio de la Academia de Televisión. Deja una huella profunda en la cultura israelí. Que su memoria sea bendita”.

