Muere reconocido director de ’50 sombras de Grey’: pierde lucha contra terrible enfermedad

El mundo del cine está de luto, pues James Foley, reconocido director que dirigió las secuelas de la serie ’50 sombras de Grey’ murió tras perder la batalla contra una terrible enfermedad. El deceso ocurrió el 6 de mayo. Foley fue un director reconocido y muy versátil que trabajó en dos de las secuelas basadas en los best-sellers de E.L. James, y en proyectos tan distintos como los que hizo al lado de figuras como Madonna y en capítulos de House of cards, entre otros.

¿De qué murió James Foley?

De acuerdo con lo informado por su representante, James Foley murió pacíficamente mientras dormía a principios de esta semana en la madrugada del 6 de mayo, según lo reportado por ‘The Hollywood Reporter’.

Su fallecimiento viene luego de una larga batalla contra el cáncer cerebral, enfermedad con la que fue diagnosticado. Sin embargo, no está claro cuándo fue dicho diagnóstico y por cuánto tiempo luchó contra el cáncer. Sin embargo, no se ha informado la causa oficial de la muerte.

¿Quién fue James Foley?

James Foley fue un icónico director de cine estadounidende especializado en el género denominado ‘noir’, o con atmósferas propias de este. Nació el 28 de diciembre de 1958, en Bay Ridge, Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos.

Estudió cine en la Universidad de Nueva York y más adelante en la USC de Los Ángeles. Durante su último año, un encuentro accidental con el legendario director Hal Ashby le abrió las puertas de Hollywood.

Tuvo su debut cinematográfico de la mano del drama ‘Reckless’, protagonizada por Aidan Quinn y Daryl Hannah. El director también incursionó en la televisión y en la dirección de videoclips, campo en el que formó una estrecha relación con Madonna, para quien dirigió los videoclips “Live to Tell”, “Papa Don’t Preach” y “True Blue”.

Foley trabajó con personalidades del calibre de Sean Penn y Christopher Walken en “Hombres frente a frente”, así como con Al Pacino y Halle Berry, o el mismísimo David Lynch, con quien colaboró en ‘Twin peaks’; consagrándose como un director versátil y reconocido. Además, hizo dos películas que son parte de la saga ’50 sombras de Grey’.

Foley trabajó con talentos como Reese Witherspoon y Mark Wahlberg en ‘Fear’ (1996), Halle Berry en ‘Perfect stranger’ (2007) y dirigió thrillers como ‘The Chamber’, ‘The Corruptor y Confidence’.

Igualmente fue bastante reconocida su incursión en la televisión al dirigir episodios de las exitosas series ‘Hannibal’ y ‘House of cards’, popular serie de Netflix para la que dirigió 12 episodios.

¿Cómo fue el trabajo de James Foley en ’50 sombras de Grey’?

James Foley ya era un director bien establecido para cuando le entregaron las riendas de la saga multimillonaria ’50 sombras de Grey’, para la cual se encargó de dirigir las secuelas ‘Cincuenta sombras más oscuras’ (2017) y ‘Cincuenta sombras liberadas’ (2018).

Al respecto de su trabajo en las polémicas cintas, el director reveló por qué se interesó en dirigirlas:

“Me intrigaba la dinámica entre este hombre y esta mujer en particular, me intrigaba especialmente cómo la dinámica de poder fluctúa en Darker y cómo eso afecta su relación emocional y todo lo demás. Y pensé que era una oportunidad para hacer algo con cierta intriga psicológica, tanto psicológica como sexual, obviamente”.

Descanse en paz James Foley.

