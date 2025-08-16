Como dice el dicho se viste de luto; lamentan inesperada muerte de uno de sus actores

La industria del espectáculo se vistió de luto. Los integrantes de ‘Como dice el dicho’ anunciaron la lastimosa muerte de uno de los actores que formó parte de dicho proyecto. La comunidad digital quedó conmocionada con esta noticia.

En las redes sociales, la cuenta de ‘Como dice el dicho’ lanzó un desgarrador mensaje de despedida para el actor que murió inesperadamente. Además, lo recordaron con algunas fotografías de su participación en dicho proyecto.

Como dice el dicho despidió a uno de sus actores, quien murió / IMDb

¿Qué actor de ‘Como dice el dicho’ murió el 9 de agosto?

El pasado 10 de agosto, las redes sociales de ‘Como dice el dicho’ lanzaron el anuncio sobre la lamentable pérdida del actor Juan Carlos Ramírez, de 38 años. La cuenta del programa publicó un desgarrador mensaje de despedida por su muerte.

En la red social de ‘Como dice el dicho’ publicaron un conmovedor texto en el que lamentaron la muerte de Juan Carlos Ramírez. Además, le enviaron sus condolencias a toda su familia, quienes enfrentarían un duro momento de duelo.

“En la familia de Como dice el dicho lamentamos profundamente el fallecimiento del actor @juancarlosramirezmx. Mandamos nuestro pésame a su familia y amigos #familiadeldicho #comodiceeldicho #cafeeldicho”

Además del mensaje dedicado al histrión, también compartieron algunas fotografías de varias de las participaciones de Juan Carlos en ‘Como dice el dicho’.



Así lo compartieron en ‘Como dice el dicho':

¿De qué murió Juan Carlos Ramírez, actor de ‘Como dice el dicho’?

Según el comunicado de la agencia I am this, Juan Carlos Ramírez, actor de ‘Como dice el dicho’, murió a causa de un aneurisma cerebral.

“A nombre de la familia les damos las gracias por habernos acompañado, sus padres y familiares están agradecidos con tantos mensajes y las llamadas. Juan Carlos hace unos días falleció de un aneurisma cerebral. Pedimos sus oraciones por toda la familia Ramírez Ayala”, informaron.

El inesperado fallecimiento de Juan Carlos ocurrió a unas semanas de su cumpleaños, que sería el 28 de agosto. Al momento se desconoce la fecha exacta de la muerte del actor.

El actor Juan Carlos Ramírez compartió hace cuatro semanas su última publicación en redes. / Instagram: @juancarlosramirezmx

¿Quién fue Juan Carlos Ramírez, actor que murió de un aneurisma cerebral?

Juan Carlos Ramírez, arquitecto egresado de la Universidad Iberoamericana, dejó su profesión para seguir su verdadera pasión: la actuación.

Con estudios en actuación y especialización en cine, debutó en 2018 en Puño limpio y participó en producciones como:

El último Rey,

Rosario tijeras,

Preso No. 1,

Archivo muerto,

Marea de pasiones.

La rosa de Guadalupe,

Como dice el dicho,

Rutas de la vida,

Un día para vivir,

Esta historia me suena,

Lo que callamos las mujeres y

La Lotería del Crimen.