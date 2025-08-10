Muere actor de Marea de pasiones y Rosario tijeras a los 38 años

La noche del 9 de agosto el mundo del espectáculo mexicano se vistió de luto cuando la agencia I am this difundió, a través de sus redes sociales, la muerte de uno de sus talentos. El actor recordado por su actuación en diversas producciones perdió la vida repentinamente a los 38 años.

El mundo del espectáculo está de luto. / Canva

¿Qué actor de Marea de pasiones y Rosario tijeras murió?

La noche del 9 de agosto trascendió la noticia de la muerte del actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años. La agencia I am this publicó un mensaje a través de su cuenta de Instagram en la que dio a conocer su inesperado deceso.

“A nombre de la familia les damos las gracias por habernos acompañado, sus padres y familiares están agradecidos con tantos mensajes y las llamadas”.

Muere Juan Carlos Ramírez, así lo despidió su agencia de representación. / Instagram: I am this

¿De qué murió Juan Carlos Ramírez, actor de Rosario tijeras y La rosa de Guadalupe?

De acuerdo con el comunicado de la agencia I am this, Juan Carlos Ramírez, actor de Rosario tijeras, murió a causa de un aneurisma cerebral.

“Juan Carlos hace unos días falleció de un aneurisma cerebral, pedimos sus oraciones por toda la familia Ramírez Ayala”.

El lamentable deceso de Juan Carlos ocurrió a unas semanas de su cumpleaños que era el 28 de agosto. Al momento se desconoce la fecha exacta de la muerte del actor.

¿Quién es Juan Carlos Ramírez, actor de Rosario Tijeras?

Juan Carlos Ramírez fue un actor mexicano que participó en diversas producciones televisivas entre ellas destacan: Marea de pasiones, Lotería del crimen, Dra. Lucía: Un don extraordinario y El último rey.

Recientemente, el histrión estrenó en Netflix la cuarta temporada de Rosario tijeras, protagonizada por Bárbara de Regil, en la que interpretó el personaje de ‘Chivo’.