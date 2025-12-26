Así fue la muerte del famoso ‘calvo de la Lotería de Navidad': ¡Escondieron su fallecimiento casi un año!

En julio de este 2025, se reveló que la actriz de k-dramas Lee Seo Yi, murió a los 43 años de edad, pero su muerte fue ocultada por dos semanas. Aunque no se supo la causa oficial del fallecimiento, la familia pidió un funeral tranquilo y privado. Posteriormente, una noticia surgida en el mes de noviembre, sorprendió a muchos, aunque con un año de retraso. Un actor que se hizo mundialmente famoso entre 1998 y 2006 por los anuncios de la Lotería de Navidad, falleció en 2024. Durante años, su icónica calvicie y su voz grave se convirtieron en sinónimo de ilusión navideña, pero sus últimos tiempos estuvieron marcados por problemas de salud y una carrera estancada. ¿Quién era?

Pixabay

¿Quién era el ‘calvo de la Navidad’ y por qué su muerte fue sorpresiva?

En partes de Europa conocían a Clive Arrindell por los anuncios navideños en los que participaba. Actor de formación clásica, brilló en los escenarios británicos con obras de Shakespeare como Otelo, Enrique V y Trabajos de amor perdidos.

Clive Arrindell es recordado por su emblemática participación en los anuncios de la Lotería de Navidad, pero su carrera tuvo altibajos que reflejan la dureza de la industria. Tras el final de su contrato de exclusividad con Loterías y Apuestas del Estado en 2006, Arrindell enfrentó años de escasez de oportunidades.

A pesar de ello, el actor nunca perdió su profesionalismo. Participó en un capítulo de The crown, interpretando a un dueño de canal de televisión, demostrando que su talento trascendía la nostalgia y el marketing.

¿De qué murió Clive Arrindell, conocido como ‘el calvo de Navidad’?

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente una causa específica para la muerte de Clive Arrindell. Según la información disponible, su estado de salud había empeorado durante los últimos años de su vida y se sabe que estaba lidiando con diversos problemas de salud, aunque no se ha mencionado una enfermedad específica.

El actor había estado en un período de aislamiento, con su salud deteriorándose física y emocionalmente. Su amigo y colaborador cercano, el director Bernabé Rico, mencionó que Arrindell no se encontraba bien físicamente y que llevaba un mes sin salir de casa antes de su fallecimiento. Sin embargo, no se especificó si esto se debía a una enfermedad crónica, a un trastorno emocional o a una combinación de factores.

“Me dijo que físicamente no se encontraba bien y que hacía un mes que no salía de casa ”.

Su muerte llegó en 2024, pero solo se dio a conocer públicamente en 2025, lo que generó cierto misterio sobre las circunstancias exactas de su fallecimiento.

Clive Arrindell, conocido como ‘el calvo de la navidad’ / Redes sociales

¿Quién fue Clive Arrindell y cuál es su trayectoria?

Clive Arrindell nació el 2 de mayo de 1950 en Londres, Inglaterra. Desde temprana edad, mostró una gran pasión por las artes escénicas, lo que lo llevó a estudiar teatro en una de las reconocidas escuelas británicas de interpretación. Su formación le permitió rápidamente abrirse camino en los escenarios de Londres.

Durante las décadas de 1970 y 1980, Arrindell se estableció como un actor destacado en el teatro, participando en importantes producciones de la obra clásica, como Otelo, Enrique V, Macbeth y Trabajos de amor perdidos. Su voz profunda, su presencia imponente y su capacidad para expresar emociones complejas lo hicieron muy valorado entre los profesionales del teatro británico.

Sin embargo, fue en 1998 cuando alcanzó una notoriedad inesperada en España, al ser elegido para protagonizar una serie de anuncios para la Lotería de Navidad , donde interpretaba a un enigmático hombre calvo con el poder de conceder deseos. Estos anuncios, cargados de magia y emoción, convirtieron a Arrindell en un icono navideño instantáneo.

