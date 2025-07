Muere a los 43 años Lee Seo Yi, famosa actriz de k-dramas; ¡ocultaron su deceso casi dos semanas!

El mundo del espectáculo está de luto después de confirmarse la muerte de una querida actriz de k-dramas a los 43 años.

Song Soo Yeon, mejor conocida por su nombre artístico Lee Seo Yi, murió a los 43 años de edad. Su mánager compartió la noticia, causando asombro y tristeza de sus seguidores.

El mánager confirmó que la muerte de la famosa actriz fue el 20 de junio, pero fue apenas hoy 1 de julio que la noticia fue emitida. Medios locales señalan una muerte repentina e inesperada.

¿Cuál fue la causa de la muerte de la actriz coreana Lee Seo Yi?

El anuncio realizado el 1 de julio, fue compartido por el mánager con las palabras: “mi brillante, hermosa y amable Yeonie se convirtió en una estrella en el cielo el 20 de junio de 2025”.

La causa de su muerte no ha sido revelada y su familia mantuvo en privacidad los detalles sobre el funeral. La agencia de representación de la actriz no ha compartido más detalles o un comunicado oficial, pero medios de comunicación de Corea del Sur aseguraron fue una muerte repentina y sorpresiva, pues no señalaba algún tipo de malestar o enfermedad.

¿En qué famosos k-dramas participó Lee Seo Yi?

Nacida en octubre de 1981, Lee Seo Yi comenzó su carrera actoral en el 2013, cuando fue parte del reparto de la serie “Hur Jun, The Original Story”, considerado uno de los mejores dramas coreanos en la historia.

A partir de ahí su carrera fue en ascenso, más adelante formó parte del elenco de populares producciones como:



Cheongdam-dong scandal (SBS, 2014),

The king (2017),

How to live in this world (2019),

Killing romance (2023)

Su trabajo más reciente fue en la comedia romántica “The divorce insurance” en este mismo 2025.

Se suma a la lista; ¿qué otras famosas actrices de k-dramas han muerto recientemente?

En los últimos años se ha anunciado la muerte de diferentes actrices surcoreanas a temprana edad. Gracias a su trabajo en k-dramas, todas y cada una de ellas se ganó el cariño y admiración de fans a lo largo del mundo. Aquí te compartimos alguna de las actrices surcoreanos que murieron en fechas recientes.

Kim Sae‑ron (1999–2025), 24 años: Fue hallada muerta en su casa en Seúl, el 16 de febrero de 2025. Posteriormente se reveló que murió por suicidio , aunque no se encontró una nota. La actriz inició su carrera a los 9 años y su papel más destacado fue en “A brand new life”.

(1999–2025), 24 años: Fue hallada muerta en su casa en Seúl, el 16 de febrero de 2025. Posteriormente se reveló que , aunque no se encontró una nota. La actriz inició su carrera a los 9 años y su papel más destacado fue en “A brand new life”. Kim Mi-soo (1992-2022), 29 años: Falleció el 5 de enero de 2022, a los 29 años, por causas no especificadas . Empezó su carrera como modelo pero fue incursionando en la actuación. Sus papeles más importantes fueron en series como “Snowdrop” y “Hellbound”.

(1992-2022), 29 años: Falleció el 5 de enero de 2022, a los 29 años, por . Empezó su carrera como modelo pero fue incursionando en la actuación. Sus papeles más importantes fueron en series como “Snowdrop” y “Hellbound”. Jung Chae-yul (1996-2023), 26 años: Fue hallada muerta en su casa. No se revelaron detalles de su muerte y se pidió discreción para evitar especulaciones. Su papel más recordado es gracias a la serie “Zombie Detective”

