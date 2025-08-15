Muere querida actriz de Grey’s Anatomy a los 81 años de edad

La actriz estadounidense, recordada especialmente por su papel en la película “Arrástrame al infierno” y por participar en la exitosa serie Grey’s Anatomy, murió el pasado 12 de mayo, aunque su deceso fue dado a conocer hasta el 13 de agosto a través de la revista SAG-AFTRA. Su partida deja un enorme legado en el cine, la televisión y el teatro.

¿De qué murió la actriz estadounidense, Lorna Raver?

La muerte de Lorna Raver, actriz estadounidense con una trayectoria destacada en cine, televisión y teatro, ha dejado consternados a seguidores y colegas. La noticia fue confirmada este martes 13 de agosto, cuando la revista SAG-AFTRA publicó su nombre en la sección In memoriam de su edición de verano.

En dicha publicación revelaron que la actriz falleció el pasado 12 de mayo de 2025. Sin embargo, no se han informado más detalles sobre las causas de su muerte.

El anuncio tomó por sorpresa a la comunidad artística y al público en general, ya que no se había informado previamente que enfrentara algún problema de salud.

Medios internacionales como la revista People, han intentado contactar a sus familiares y personas cercanas sin obtener declaraciones. Sin embargo, las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencias y homenaje por parte de sus admiradores, quienes destacan su trabajo y su impacto en el género de terror.

¿Quién fue Lorna Raver, actriz estadounidense que murió el 12 de mayo de 2025?

Lorna Raver nació el 9 de octubre de 1943 en York, Pensilvania. Desde temprana edad mostró interés por la actuación, lo que la llevó a comenzar su carrera en el Hedgerow Theatre, uno de los teatros más antiguos de Estados Unidos. Posteriormente, se trasladó a Nueva York, donde trabajó en reconocidas obras como Last days of the dixie girl y Between daylight and boonville.

Su debut en el cine se dio en 1990 con Opportunity Knocks, aunque su reconocimiento masivo llegó casi dos décadas después, en 2009, cuando interpretó a Sylvia Ganush en Drag me to hell (Arrástrame al infierno), una cinta dirigida por Sam Raimi. Su interpretación de la anciana que lanza una maldición sobre la protagonista se volvió icónica dentro del cine de terror moderno, siendo alabada por su intensidad y realismo.

Raver también tuvo una gran trayectoria televisiva. Participó en series populares como:



The young and the restless,

The practice,

Ally mcBeal,

Boston legal,

Desperate Housewives y

Grey’s anatomy,

En el ámbito teatral, se destacó en obras como:



The seagull,

Spinning into butter,

The women,

The american plan y

The drama coach, por la cual fue galardonada con premios como el Drama-Logue y el LA Weekly.



Así fue el día que Lorna Raver se retiró de la actuación

En 2014, Lorna Raver decidió retirarse de la actuación, agradecida por la trayectoria que había podido construir durante décadas. Sin embargo, su retiro no fue acompañado de un anuncio público ruidoso.

En redes consideraron que el hecho de que se alejó del ojo público habría sido la razón por la que su muerte no se supo, si no hasta el día de hoy. Sin embargo, señalaron que Lorna Raver será recordada por el público que la vio brillar en el cine de terror.

