Muere el hijo pequeño de un famoso influencer y tiktoker, tras complicaciones por una gripe: ¿Qué sucedió?

Apenas finalizada la navidad, se confirmó la muerte del hijo recién nacido de la exintegrane de Acapulco Shore, Fer Moreno, y fue vía redes sociales donde dio a conocer la lamentable noticia.

Recientemente se confirmó la muerte del hijo de tan solo cinco años de edad, de un reconocido influencer y tiktoker, quien el miércoles 31 de diciembre dejó este mundo, según su padre. Una gripa fue la causante del trágico desenlace que ya ha vestido de luto las redes sociales de Kim. ¿Por qué una gripa lo llevó a la muerte?

¿Qué influencer confirmó la muerte de su hijo tras enfrentar un cuadro de gripa?

La muerte del hijo de cinco años del influencer Paul Kim, conmocionó a miles de personas en redes sociales que durante días siguieron con atención la evolución del menor.

El niño falleció el miércoles 31 de diciembre de 2025 luego de enfrentar un cuadro severo de influenza que posteriormente le derivó en otras complicaciones que fueron deteriorando claramente el estado de salud del pequeño.

El menor requirió atención especializada y soporte vital ante la gravedad del cuadro, mientras médicos intentaban estabilizarlo frente a las complicaciones que se fueron presentando.

Paul Kim, influencer y creador de contenido, anuncia muerte de su hijo

¿Por qué el hijo del influencer Paul Kim murió por un cuadro de gripe?

Según el testimonio de Paul Kim, la influenza que se le diagosticó a su hijo, derivó en complicaciones médicas graves, entre ellas sepsis y convulsiones, pese a los esfuerzos del personal médico que lo atendió.

Paul Kim, creador de contenido conocido por compartir mensajes familiares y su fe católica, dio a conocer la noticia a través de un video publicado en su cuenta de Instagram el jueves 1 de enero. Con voz entrecortada y visiblemente afectado, el influencer explicó el difícil proceso que vivió su familia durante más de una semana de hospitalización. Posteriormente, los especialistas confirmaron que Micah ya no presentaba actividad cerebral, un diagnóstico devastador que marcó un punto de quiebre para la familia.

La situación generó una fuerte respuesta emocional entre usuarios de distintas plataformas, quienes siguieron cada actualización con esperanza. La noticia del fallecimiento, ocurrida en los últimos días de 2025, provocó una ola de mensajes de apoyo y condolencias, reflejando el impacto que la historia tuvo más allá del entorno cercano del influencer.

Influencer Paul Kim anuncia la muerte de su hijo pequeño

¿Qué contenido realiza Paul Kim en redes sociales?

Paul Kim es un influencer y creador de contenido digital que se ha distinguido por difundir mensajes enfocados en la familia, la fe católica y las experiencias de la vida diaria, siempre desde una mirada reflexiva. Con el paso de los años, su presencia en redes sociales ha ido en aumento, consolidándolo como una voz influyente para miles de seguidores que encuentran en su contenido inspiración, apoyo emocional y principios espirituales.

De origen estadounidense y con antecedentes culturales que ha compartido en diversas ocasiones, Paul Kim comenzó su camino en el entorno digital a través de publicaciones donde combinaba reflexiones personales, expresiones de fe y momentos de su vida familiar.

Además, es ampliamente reconocido por manifestar de manera abierta sus creencias católicas. A través de videos y textos, suele tratar temas espirituales, oraciones y mensajes de esperanza, especialmente cuando atraviesa o aborda situaciones difíciles.

