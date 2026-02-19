¿De qué murió Peter Greene, actor de ‘Pulp fiction’? Revelan causa de muerte y confirman arma involucrada

La muerte de Peter Greene, actor recordado por sus papeles en Pulp fiction’ y ‘La máscara’, dejó inicialmente más preguntas que respuestas. Durante semanas, el caso estuvo rodeado de especulación, teorías y versiones encontradas, especialmente tras conocerse que fue hallado sin vida en su apartamento de Nueva York.

Ahora, el panorama comienza a aclararse. Las autoridades médicas finalmente revelaron la causa oficial del fallecimiento, un detalle que sorprendió incluso a quienes seguían de cerca la trayectoria del intérprete.

¿De qué murió Peter Greene, actor de La Máscara? El informe del forense revela la causa oficial

La Oficina del Médico Forense Jefe de la ciudad de Nueva York confirmó que Peter Greene murió a consecuencia de una herida de bala.

De acuerdo con el informe oficial, la causa de muerte fue una herida de bala en la axila izquierda con lesión de la arteria braquial, un vaso sanguíneo clave que suministra sangre al brazo, el codo, el antebrazo y la mano. La lesión provocó una pérdida severa de sangre, lo que finalmente derivó en su fallecimiento.

El dato que más llamó la atención fue la clasificación del caso. El forense determinó que la muerte fue accidental, descartando así, al menos desde el punto de vista médico, escenarios de violencia intencional.

¿Cómo encontraron a Peter Greene, actor de La Máscara, en Manhattan? Detalles del hallazgo en Nueva York

El actor fue hallado sin vida en su residencia ubicada en Manhattan, específicamente en su apartamento.

La intervención de las autoridades se produjo luego de que vecinos del edificio manifestaran inquietud. Durante varios días consecutivos, según los reportes, se escuchó música a alto volumen proveniente del interior del departamento. La situación comenzó a levantar sospechas cuando el sonido no cesaba.

Tras no obtener respuesta, los residentes notificaron primero a la administración del inmueble. Posteriormente, se dio aviso a las autoridades, quienes acudieron acompañadas de un cerrajero para poder ingresar al lugar.

Una vez dentro, el cuerpo de Peter Greene fue localizado en la sala de estar. Desde ese momento, el caso captó la atención mediática, generando un fuerte impacto entre seguidores del actor y la industria del entretenimiento.

¿Qué pasó antes de la muerte de Peter Greene, actor de La Máscara? La última conversación con su mánager

El caso tomó un matiz aún más humano tras la publicación de información por parte de The New York Post, medio que tuvo acceso a detalles de la última conversación entre Peter Greene y su mánager, Gregg Edwards.

Edwards relató que habló con el actor días antes del hallazgo. La conversación, lejos de reflejar señales de alarma, transcurrió con aparente normalidad.

Además, reveló que Greene tenía programada una cirugía para extirpar un tumor benigno cerca del pulmón, intervención que estaba prevista para el mismo día en que fue encontrado sin vida.

El mánager describió así aquel intercambio: “Sonaba bien… fue una conversación completamente normal. Estaba un poco nervioso por la operación, pero dijo que no era algo serio. Hablábamos de eso, de desearnos suerte mutuamente. Éramos muy buenos amigos. Lo quiero mucho”.

Estas declaraciones aportaron un contexto distinto al caso, mostrando a un actor que, al menos según su entorno cercano, mantenía planes y rutinas habituales.

¿Quién fue Peter Greene, actor de La Máscara? Carrera, películas icónicas y legado en Hollywood

Aunque las circunstancias de su muerte acapararon titulares, la trayectoria de Peter Greene es imposible de ignorar.

El actor alcanzó reconocimiento internacional gracias a su participación en Pulp Fiction, cinta dirigida por Quentin Tarantino y producida por Miramax Films. Su presencia en la película lo colocó rápidamente en el radar del público y consolidó su imagen como intérprete de personajes duros, intensos y muchas veces perturbadores.

Posteriormente, apareció en The Mask, donde compartió pantalla con Jim Carrey, ampliando aún más su visibilidad en Hollywood.

Greene fue reconocido por su capacidad para encarnar antagonistas memorables. Su estilo, marcado por una energía cruda y una presencia imponente, lo convirtió en un rostro fácilmente identificable dentro del cine de la época.