Hijo de Paquita la del Barrio pone en venta herencia de la fallecida cantante; ¿Adiós a su legado?

A un año de la muerte de Paquita la del Barrio, ícono de la música mexicana, su herencia sigue dando de qué hablar. Más allá de la “repartición” de sus bienes, una nueva polémica envuelve a su familia, esta ocasión, por la presunta venta de la herencia, misma que llevaría a cabo su propio hijo. ¿Qué pasó exactamente?

Paquita la del Barrio ¿cuantos hijos tuvo? / Facebook: Paquita la del Barrio

¿Cuántos hijos tuvo Paquita la del Barrio y quiénes son?

Paquita la del Barrio, además de dejar huella en la música, también dejó un legado profundo en el ámbito familiar. A lo largo de su vida fue madre de cinco hijos: dos fruto de su primer matrimonio y tres de su segunda relación.

Durante su matrimonio con Miguel Gerardo Martínez, quien le llevaba 28 años de diferencia, nacieron:



Iván Miguel, en 1968, y

Javier, en 1969.

Para su segundo matrimonio, con Alfonso Martínez, la cantante dio la bienvenida a tres hijos más.

En la actualidad le sobreviven Miguel Gerardo Viveros, Javier Gerardo Viveros y Martha Elena Martínez Viveros. Los tres han decidido mantenerse fuera de los reflectores y alejados del medio artístico.

Hijos de Paquita la del barrio discuten por la herencia en pleno funeral; su hija teme ser excluida de la herencia y acusa a su hermano Miguel de maltrato. / Isunza y Mancera

¿Cuál es la herencia de Paquita la del Barrio que está en venta por su hijo?

De acuerdo con declaraciones del exmánager de Paquilta la del Barrio, Paquito Torres, el emblemático cantabar “Casa Paquita”, donde la cantante se presentó durante años completamente en vivo, presuntamente habría sido puesto a la venta por su hijo mayor, Miguel Gerardo, quien heredó la propiedad.

El tema salió a la luz luego de que el programa Ventaneando contactara a Paquito Torres en el marco del primer aniversario luctuoso de la cantante. Según el exrepresentante, Miguel Gerardo, primogénito de la intérprete, optó por poner en venta el inmueble ante las dificultades que implica mantenerlo en operación.

“Realmente, familia de Paquita ya nadie vive en la Ciudad de México y, para echar a andar un negocio, tienes que tener gente de mucha confianza, tú mismo tienes que estar ahí y (para Miguel) sería difícil; a lo mejor (si lo convirtiera en) un museo, no sería redituable, realmente la manutención es muy costosa”, dijo Torres.

Javier Gerardo y Martha Elena, hijos menores de la cantante, asistieron recientemente a la develación de una placa en un parque que ahora lleva el nombre de su madre, y ahí fueron cuestionados por Ventaneando sobre el futuro de “Casa Paquita”.

Martha Elena expresó su deseo de que el lugar reabra y continúe como símbolo del esfuerzo que realizaron sus padres. “ Me gustaría que se quedara en la familia ”, comentó, aunque reconoció que la decisión ya no está en sus manos.

Casa Paquita / Redes sociales

¿De qué murió la cantante mexicana, Paquita la del Barrio?

Paquita la del Barrio, cantante mexicana, murió, como bien dicen, con la “muerte de los justos”, pues simplemente se quedó dormida y no experimentó dolor.

La noticia fue dada en primicia por Ana María Alvarado, periodista del programa De primera mano. Alvarado detalló que Paquita falleció en su domicilio en Veracruz, donde se encontraba bajo el cuidado de su hermana, Viola.

Su mánager, Francisco Torres, explicó que el equipo médico le habría informado que, de manera preliminar, la causa del deceso pudo haber sido un infarto. No obstante, aclaró que no estaba en condiciones de confirmar esa versión de forma oficial.

“ Le dio un infarto fulminante, estaba en su cama. Estaba lista para volver a los escenarios, siempre con la preocupación de que no podía caminar. Pero es algo que no esperábamos ”, dijo Torres.

