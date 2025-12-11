Herencia de Paquita la del Barrio: se da a conocer quién se queda con los terrenos y qué descubrió el notario

La muerte de Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del barrio, sigue generando interés público a casi un año de su fallecimiento. La icónica intérprete de “Rata de dos patas”, quien murió el 17 de febrero de 2025 a causa de un infarto agudo de miocardio, dejó un legado musical enorme y, además, un patrimonio que ahora está siendo revisado por su familia ante distintos trámites legales. Su primer aniversario luctuoso se acerca y, mientras sus seguidores la recuerdan con cariño, han surgido dudas sobre qué pasó con los terrenos que dejó y si existe algún tipo de disputa entre sus herederos.

Paquita la del barrio fallece a los 77 años / Redes sociales

¿Hay pleito por la herencia de Paquita la del Barrio?

Tras varias versiones que circularon en redes sociales, Paco Torres detalló que no existe ningún conflicto familiar por la herencia de Paquita la del barrio. Explicó que la información se malinterpretó luego de que se hablara de un terreno que Paquita había dejado a uno de sus nietos.

“No, creo que por ahí hay una información un poquito confusa”, señaló el exmánager durante la entrevista. Aclaró que el bien inmueble está ubicado en Tula, Hidalgo, y que en vida Paquita lo heredó directamente a su nieto. Según explicó, tanto los hijos como los nietos de la artista estaban enterados de esta decisión y estaban de acuerdo con ella.

El manejo del tema se complicó únicamente porque, al momento de revisar la documentación, el notario descubrió que no se trataba de una sola escritura, tal como todos habían creído, sino de tres terrenos distintos. Esta situación generó la apertura de un juicio intestamentario, lo que dio pie a rumores sobre presuntas disputas, mismos que fueron desmentidos por Torres.

¿Quién es el heredero del terreno que dejó Paquita la del barrio?

Paco Torres explicó que uno de los nietos de la cantante es el heredero del terreno, de Paquita la del barrio donde se encuentra una casa, así como de lo que podría ser uno o dos predios adicionales. Aunque la artista le heredó la propiedad, la parte legal no estaba completamente especificada, ya que Paquita no tenía conocimiento de que ese predio estaba registrado en tres escrituras distintas.

“Se empieza a hacer el trámite y nos llevamos la sorpresa que (…) todos creíamos que era una sola escritura. A la hora que el notario revisa resulta que no, son tres terrenos” Paco Torres

Ante esta situación, el notario determinó que parte de los predios quedaron intestados, por lo que se requiere un procedimiento legal para regularizarlos.

El exmánager detalló que el nieto heredero ya habló con su padre y sus tíos para explicarles el panorama. La familia, según Torres, ha respondido de manera organizada y dispuesta a seguir el proceso como dicta la ley.

Paquita la del barrio / Redes sociales

¿Qué pasará con los terrenos de Paquita la del Barrio?

De acuerdo con Paco Torres, los tres hijos de Paquita la del Barrio son quienes deben resolver el juicio intestamentario, pues la ley los reconoce como herederos directos de los bienes no especificados. Sin embargo, también aseguró que no existe desacuerdo entre ellos respecto al cumplimiento de la voluntad de la cantante.

“Ellos dijeron ‘no hay ningún problema, hay que hacer el juicio intestamentario, vamos haciéndolo’. Ellos serían los beneficiarios, pero están en la mejor disposición de, una vez que esto sea, cederle a este muchacho lo que Paquita designó” Paco Torres

Torres reiteró que la confusión se originó porque ni la propia Paquita sabía que el predio tenía varias escrituras. Por ello, el procedimiento se realiza con asesoría legal para determinar con precisión qué corresponde a cada parte. Hasta ahora, no se ha reportado ningún desacuerdo entre los familiares involucrados.

