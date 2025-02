Paquita la del barrio: Conflicto por su herencia; ¡sus hijos no se hablan!

El fallecimiento de Paquita la del Barrio, ícono de la música mexicana no solo dejó un profundo dolor en sus seguidores, sino por supuesto en su familia.

Sin embargo, su partida también ha desatado una disputa entre sus hijos, quienes, según informes, no se hablan y podrían enfrentarse en una batalla por la herencia de la cantante.

Paquita la del barrio falleció a los 77 años / Redes sociales

La disputa entre los hijos de Paquita la del Barrio por su herencia

El funeral de Paquita la del barrio se llevó a cabo entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de febrero. Sin embargo, lo que debía ser una despedida pacífica se ha visto empañado por tensiones familiares.

Así lo reveló Javier Ceriani en su canal de YouTube. Según dijo el exconductor de ‘Chisme no like’, los hijos de la cantante evitaron cualquier interacción durante el velorio, dividiéndose en diferentes áreas de la funeraria.

El conflicto entre los hijos de Paquita la del barrio parece girar en torno al control de la herencia. Se reportó que Martha Elena, hija adoptada de Paquita era la encargada de administrar la economía de la cantante, lo que ha generado malestar en sus hermanos.

Igualmente, la reportera que cubrió el funeral para el canal de YouTube confirmó que los hijos biológicos de la artista se mantuvieron en un segundo piso de la funeraria sin dirigirse la palabra a su hermana adoptiva.

Ceriani advirtió que la situación podría derivar en una disputa legal, comparándola con la controversia por la herencia de José José. “No quiero ser un ave de mal agüero, pero viene una guerra”, comentó.

El conductor también indicó que Martha Elena llegó sola al velatorio, mientras que sus dos hermanos mayores evitaron cualquier contacto con ella.

En ‘Ventaneando’ un nieto de la cantante fue cuestionado sobre los conflictos familiares y aceptó que tienen desacuerdos “como cualquier familia”, pero que logran arreglarse y “pasar Navidad juntos”.

¿Quiénes son los hijos de Paquita la del Barrio?

Paquita la del Barrio tuvo dos hijos de su primer matrimonio, además de dos gemelos que fallecieron, y una hija adoptiva, Martha Elena.

De su primer matrimonio con Miguel Gerardo Martínez nacieron Miguel Gerardo Viveros y Javier Gerardo Viveros. Por otro lado, en su segundo matrimonio con Alfonso Martínez, la cantante sufrió la pérdida de gemelos, dejando como única hija sobreviviente a Martha Elena Martínez Viveros su única hija adoptiva.

Paquita la del barrio tuvo 3 hijos / X

¿Cuál es la fortuna de Paquita la del barrio y a quién se la dejó?

Paquita la del barrio construyó un legado que le dejó grandes ganancias. Su fortuna sería valuada en millones de dólares.

Según la plataforma Celebrity worth que habla sobre la fortuna de las celebridades, el patrimonio estimado de la intérprete de ‘Rata de dos patas’ sería de 10 millones de dólares, es decir, unos 200 millones de pesos.

Entre los bienes que serían calculados en su fortuna serían: negocios, inmuebles y un restaurante de comida en la CDMX, aunque ha permanecido cerrado.

Pese a su millonaria fortuna, Paquita la del barrio bromeaba con que no le dejaría nada de esto a sus hijos afirmando que no había hecho un testamento y tampoco tenía las intenciones de realizarlo.

“No le he hecho porque no quiero (el testamento). Si tuviera dinero, me lo gastaría en mi vida y no les dejaría nada… pero no tengo dinero”, declaró la artista, dejando claro que no consideraba necesario repartir su patrimonio entre sus descendientes.