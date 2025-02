Paquita la del barrio: su millonaria fortuna y el destino de su herencia

Paquita la del barrio, una de las cantantes más icónicas de la música ranchera, construyó un legado musical y económico a lo largo de más de cuatro décadas. Sin embargo, tras su fallecimiento el 17 de febrero, surgen preguntas sobre el destino de su herencia.

Con una fortuna que sería valuada en millones de dólares, muchos se preguntan quién será el beneficiario de su patrimonio, especialmente después de sus declaraciones sobre no querer dejarle nada a sus hijos.

Paquita la del Barrio ¿cuantos hijos tuvo? / Facebook: Paquita la del Barrio

¿Cuál es la fortuna de Paquita la del barrio?

La carrera de Paquita la del barrio no solo le permitió consolidarse como una figura clave en la música mexicana, sino también generar una fortuna considerable. De acuerdo con el portal Celebrity worth, la cantante habría logrado tener un patrimonio estimado en 10 millones de dólares, equivalentes a más de 200 millones de pesos.

Este capital incluía bienes inmuebles, cuentas bancarias y negocios, como un restaurante de comida mexicana en la Ciudad de México. A lo largo de su trayectoria, la cantante logró mantenerse vigente gracias a sus giras, ventas de discos y presentaciones en eventos privados, lo que contribuyó a incrementar su riqueza. Hasta el momento dicha información no ha sido confirmado por nadie la familia de Paquita la del barrio.

Paquita la del barrio está hospitalizada en Veracruz. / X

¿Paquita la del barrio dejó testamento?

A pesar de la considerable fortuna acumulada, Paquita la del barrio manifestó en vida que no deseaba dejarle su herencia a sus hijos. En agosto de 2023, durante una rueda de prensa, la cantante afirmó que no había realizado testamento ni tenía intenciones de hacerlo.

“No le he hecho porque no quiero (el testamento). Si tuviera dinero, me lo gastaría en mi vida y no les dejaría nada… pero no tengo dinero”, declaró la artista, dejando claro que no consideraba necesario repartir su patrimonio entre sus descendientes.

Su familia está compuesta por tres hijos sobrevivientes. De su primer matrimonio con Miguel Gerardo Martínez nacieron Miguel Gerardo Viveros y Javier Gerardo Viveros. Por otro lado, en su segundo matrimonio con Alfonso Martínez, la cantante sufrió la pérdida de gemelos, dejando como única hija sobreviviente a Martha Elena Martínez Viveros.

Paquita la del Barrio / Redes sociales

¿Quiénes son los herederos de Paquita la del barrio?

Dado que la propia Paquita la del barrio aseguró que no tenía intención de dejarle su dinero a sus hijos, el destino de su fortuna podría seguir diferentes caminos. Si no existe un testamento registrado, las leyes mexicanas indicarían que la herencia sería distribuida entre sus descendientes directos. Sin embargo, también es posible que haya designado a alguna otra persona cercana o fundaciones benéficas como beneficiarias de su patrimonio.

El fallecimiento de Paquita la del barrio ha dejado un vacío en la música ranchera, pero su legado artístico y financiero continúa generando interrogantes. En los próximos días, podría haber más información sobre cómo se distribuirá su fortuna y si finalmente respetó su decisión de no heredar a sus hijos.

