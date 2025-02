Nieto de Paquita la del Barrio la recuerda con cariño: “Era una abuela increíblemente amorosa”

El mundo de la música regional mexicana está de luto trasla muerte de Paquita la del barrio, quien perdió la vida a los 77 años a consecuencia de un infarto mientras dormía en su hogar en Veracruz, este 17 de febrero de 2025.

Los servicios funerarios de Paquita la del barrio se llevaron a cabo en su natal Veracruz, en una ceremonia privada. Se sabe que este 18 de febrero serán cremados.

Ante su lamentable deceso, varios de sus amigos, colaboradores y seres queridos se tomaron un momento para hablar con la prensa, compartir detalles sobre los homenajes póstumos en su honor y recordar entrañables anécdotas a su lado.

Los hijos de Paquita la del barrio no han hecho declaraciones públicas por la muerte de la intérprete de ‘Tres veces te engañé', pero quien sí ofreció unas palabras fue su nieto, Demian, hijo de Javier Gerardo.

Paquita la del barrio está hospitalizada en Veracruz. / X

Nieto de Paquita la del barrio recuerda su faceta como abuela

A sus 20 años, el joven prefirió no revelar detalles sobre la despedida íntima de su abuela Paquita la del barrio, pero sí quiso resaltar una faceta menos conocida de la estrella: su rol como abuela.

“Siempre estuvo muy ocupada, pero cuando tenía la oportunidad de estar en casa, era como cualquier abuela. Nos preparaba de comer, ya fuera un caldo de pollo o jaibas con crema, tenía su propia receta... y nunca faltaban sus besos. Siempre fue muy auténtica, en el escenario y en la familia. Era una abuela increíblemente amorosa y cariñosa”. Demian, nieto de Paquita

Nieto de Paquita la del barrio reconoce su legado

Aunque no profundizó más en el tema, el joven expresó el orgullo que siente por el legado musical de su abuela, especialmente por la fuerza de sus composiciones contra la violencia de género y el machismo.

“Como nieto, me llena de orgullo lo que dejó. No puedo hablar por todos, pero sé que para muchas mujeres y para el movimiento feminista, mi abuela significó muchísimo. Es un ícono del cual me siento muy orgulloso”, afirmó.

Paquita la del barrio se retira de los escenarios / IG: @paquitaoficialb

¿La familia de Paquita la del barrio no se habla?

Para finalizar, el joven desmintió los rumores que apuntan a un distanciamiento entre los miembros de la familia de Paquita la del barrio.

“Los chismes ni al caso con la noticia del fallecimiento, pero no. Somos como cualquier otra familia, con desacuerdos a veces, pero al final siempre nos reunimos en Navidad para compartir la cena”.

