Paquita la del barrio ‘reaparece’ desde el más allá y pide que no la olviden: “No quiero que dejen de creer”

El pasado 17 de febrero, México se vio conmocionado ante la muerte de Francisca Viveros Barradas, más conocida artísticamente con Paquita la del barrio. La celebridad perdió la vida a causa de un infarto.

“Fue un infarto fulminante mientras ella dormía. Cuando la fuimos a despertar ya no respondió, llamaron a la ambulancia y se dieron cuenta que fue un infarto fulminante”, señaló el también sobrino de la cantante en aquel entonces.

A casi dos meses de su partida, y como parte de las celebraciones por lo que sería su cumpleaños número 78, la también actriz de telenovelas ‘reapareció’ con un emotivo mensaje para sus fanáticos.

A través de redes sociales, se compartió un mensaje, aparentemente, creado con Inteligencia Artificial, en el que la intérprete de ‘Rata de dos patas’ dice que se “escapó del cielo o del infierno” para saludar a todos sus fanáticos.

Paquita la del barrio

“Soy Paquita la del Barrio. Me da mucho gusto saludarlos. Les diré, hay gente a la que le cae uno bien, hay gente a la que le cae uno mal. Tenemos de todo en la viña de Dios. Ya vieron, me escapé, no sé si del cielo o del infierno, realmente no les pudo decir, pero Dios me ha dado permiso (de venir a saludarlos)”