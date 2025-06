Tras muerte de Paquita, la del barrio, su exmánager emprende negocio de gelatinas ¿Está en bancarrota?

El 17 de febrero del 2025 es una fecha muy triste para México, pues es el día en el que Francisca Viveros Barradas, más conocida como ‘Paquita, la del barrio’, murió a los 78 años, en su residencia en Xalapa, Veracruz.

A casi cuatro meses de este hecho, se da a conocer que su exmánager, Francisco ‘Paco’ Torres se alejó completamente de la industria musical y comenzó su propio negocio en un mercado de la Ciudad de México.

Paquita la del barrio / Redes sociales

¿Por qué el exmánager de ‘Paquita, la del barrio’ puso su negocio de gelatinas?

A través de redes sociales, la periodista Matilde Obregón visitó el negocio de gelatinas y aguas frescas que Paco Torres, exmánager de ‘Paquita la del barrio’, inauguró en un mercado de la Ciudad de México.

Lejos de lo que se pudiera pensar, Torres no inició este emprendimiento, el cual lleva por nombre ‘El rincón del inútil’, en homenaje a la querida cantante, por falta de dinero u oferta laboral. En palabras del propio productor musical, ese siempre había sido su sueño y ahora vio la oportunidad de lograrlo.

Paco Torres, exmánager de Paquita la del barrio “Lo he hecho con mucho amor. Acá tengo 30 años en el mercado. Tengo mis 44 años y ahora vienen personas que yo conocí de niños. Ellos ahora llegan con sus hijos”

Pese a que, a lo largo de su vida, obtuvo fama y éxito, afirmó nunca haberse olvidado de “sus raíces” y se dijo feliz de poder convivir con la gente, a quienes les puede mostrar sus fotos con diversos artistas como Moderatto, Pepe Aguilar y Marco Antonio Solís.

“Yo empecé en el mercado desde muy chiquito y en algún momento yo quería poner un negocio para juntar mis fotos en el espectáculo. Un día estaba en premios y al otro ya estaba vendiendo gelatinas. Aunque pude superarme con Paquita, yo nunca olvidé mis raíces. Fue una gran satisfacción y ahora puse el Rincón del inútil”, manifestó.

¿Exmánager de ‘Paquita, la del barrio’ ya no regresará a la industria musical?

Cabe destacar que, en su momento, Paco Torres mencionó que los hijos de’Paquita, la del barrio’ le ofrecieron trabajo tras la muerte de su madre. No obstante, los rechazó tajantemente, pues ahora quiere disfrutar de su “jubilación”.

“Ese capítulo está cerrado para mí. Fueron 25 años de trabajo, y ahora quiero disfrutar mi vida. Yo tengo mi puesto de gelatinas y de postres y ahí soy muy feliz”, indicó.

También señaló que trabajar con ‘Paquita, la del barrio’ fue una experiencia maravillosa y siempre estará agradecido con ella por todo su cariño.

“Yo no trabajé con Paquita por dinero. No es el signo de pesos. Fue el cariño y el respeto. Gracias a Dios mi negocio es exitoso. Ya no está Paquita y para mí habría un gran vacío, sería muy doloroso seguir con ese recuerdo sin estar ella”, resaltó.

Paquita la del barrio / Redes sociales

¿De qué murió ‘Paquita, la del barrio’?

El 17 de febrero del 2025, se dio a conocer que ‘Paquita’ la del barrio’ había muerto, a los 77 años, de forma pacífica en su casa de Xalapa, Veracruz. La causa oficial del deceso fue un infarto fulminante mientras dormía.

En aquel entonces, su hermana, Viola Dorantes, contó que estuvo a su lado en todo momento y logró, de alguna forma, despedirse de la cantante.

“Me pusieron una cama provisional, a lado de ella, para que yo estuviera con ella porque nunca la dejé. Estuve con ella las 24 horas del día. Ese día que fallece, todavía le di un beso en la frente y le digo ‘nos vemos, que pases feliz noche. Que Dios te bendiga’”, mencionó al borde del llanto.

