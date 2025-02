Paquita la del barrio: sus hijos protagonizan pleitazo por la herencia en pleno funeral

La mañana del lunes 17 de febrero, el mundo del espectáculo recibió la terrible noticia de la muerte de Paquita la del barrio. La cantante le dio duro a los hombres en cada canción y empoderó a las mujeres durante más de 50 años. Aunque su salud estaba un poco mermada desde hace 5 años, tras padecer una trombosis pulmonar y un problema de ciática que cada día la ponía más al límite, su muerte sorprendió a propios y extraños.

¿Que hicieron con los restos de Paquita la del barrio?

La cantante falleció en Xalapa, Veracruz, donde muchos medios acudieron a su último adiós, la noche del lunes y parte del martes. Después, llevaron sus cenizas a Alto Lucero, Veracruz, donde se le rindió un homenaje. Dos días después, hubo una despedida en ‘Casa Paquita’, su restaurante en la CDMX, donde por más de 30 años estuvo cantando cada noche.

Pudimos platicar con Viola, hermana de la cantante. Conmovida, nos compartió:

“Para mí no ha muerto. Mi hermana está viva. Vive en mi corazón y en mi pensamiento. Aunque no la tengo como persona frente a frente, ella está dentro de mí. Nunca, nunca la voy a olvidar. Se fue. Se llevó una parte de mí. Me dejó un vacío fuerte y grande. Creo que Dios se la llevó. Su legado no muere para nada. Ella vive en mí, en mi corazón y en mi mente”. Viola

En su primer matrimonio, Paquita tuvo a sus 2 hijos: Iván Miguel y Javier. Tiempo después, con su segundo esposo, adoptó a Martha Elena, quien era su sobrina.

Hijos de Paquita la del barrio discuten por la herencia en pleno funeral; su hija teme ser excluida de la herencia y acusa a su hermano Miguel de maltrato. / Isunza y Mancera

Martha, hija de Paquita la del barrio, lanza fuerte mensaje dirigido a su hermano Miguel

“Somos 3 hermanos, lo sabes perfecto Miguel. Y ahora dicen que yo maté a mi mamá. Entonces, Miguel, nos vemos el viernes y fíjate bien lo que hablas”. Martha/ hija de Paquita la del barrio

“Dices: ‘Somos 2 hermanos’ y no. Somos 3. Yo tengo mi acta de nacimiento y tengo los apellidos de mis padres, porque ellos me adoptaron y me dieron todo su amor”.

“Ahora tú da tu versión de ¿por qué me odiaste? ¿por qué me pegabas? Piensa bien lo que vas a hablar, porque no creas que, después de todo lo que me maltrataste, ya no voy a sacar más cosas. Simplemente ya hay leyes y yo me voy a defender”. Martha, hija de Paquita la del barrio

“A mi mamá no le gustaba estar contigo. No me quieras humillar. Tú di tu trauma de por qué siempre me odiaste. No quieras abusar de mí, porque ya no te lo voy a permitir. Tú no me quieres. No me interesa. No te pases de listo conmigo”.

Hijos de Paquita la del barrio discuten en su funeral

Hijos de Paquita la del barrio discuten por la herencia en pleno funeral; su hija teme ser excluida de la herencia y acusa a su hermano Miguel de maltrato. / Isunza y Mancera

Entre cientos de personas que se dieron cita en ‘Casa Paquita’ en el centro de la CDMX, el pasado viernes 21 de febrero, los hijos de la cantante tuvieron un encontronazo, del que fuimos testigos, aunque trataron de disimular.

Días antes del último homenaje, en las redes sociales Martha advirtió a su hermano que dejara de decir que ella mató a su mamá. Además, lo acusó de maltrato.

Platicamos con un familiar de Paquita que prefirió guardar el anonimato. Nos contó: “Ante los medios todo estuvo relativamente bien, pero lo que no se vio estuvo de miedo. De por sí ya se llevaban muy mal Miguel y Martha. Con el video que ella subió en redes sociales, las cosas explotaron ese día. En primer lugar, Miguel dio la orden de que Martha no se sentara en la primera fila al lado de él y de su hermano Javier. La mandó a la tercera, como una señal de desprecio hacia ella”.

“Cuando terminó la misa, se subieron donde no estaban las cámaras y Miguel comenzó a gritarle y a advertirle que dejara de decir cosas. Le dijo que si quería guerra ahora sí la iba a tener y que cuando se lea el testamento las cosas se podían poner peor”.

Nuestra fuente finalizó: “El otro hermano, Javier, sí se lleva con Martha y se la llevó a otra zona para decirle que, por favor, entendiera a Miguel. Que ya no hiciera más grandes las cosas. Que ya lo aclararían. Por ello, Martha dijo a los medios de comunicación que ya todo estaba arreglado, pero viene lo peor. En una semana se leerá el testamento y Martha teme que Miguel haga algo para dejarla sin nada. No se piensa dejar y está dispuesta a revelar secretos familiares que serían un auténtico escándalo. Las cosas están muy delicadas”.

Hijos de Paquita la del barrio discuten por la herencia en pleno funeral; su hija teme ser excluida de la herencia y acusa a su hermano Miguel de maltrato. / Isunza y Mancera

¿Por qué pelearon los hijos de Paquita la del barrio?

En el velorio, tanto Javier como Martha hablaron con TVNotas y minimizaron los hechos. Esto nos dijeron:

Javier: “Es como cualquier familia. Los hermanos a veces no nos llevamos bien, pero al otro día sí. Del video de mi hermana son cosas que uno trae, y ahorita con el sentimiento a flor de piel salen.

Finalmente, luego reaccionas y dices: ‘No era para tanto’. Cuántos hermanos del mundo que yo pueda conocer no se pegan con otro hermano y ya luego se van al cine juntos. Mi hermano no es maltratador”.

Hijos de Paquita la del barrio discuten por la herencia en pleno funeral; su hija teme ser excluida de la herencia y acusa a su hermano Miguel de maltrato. / Isunza y Mancera

Martha: “Todo está bien con mis hermanos. Ya hablamos y quedamos bien. Con mis hermanos nos juntamos arriba (en el velorio). Sobre el video que subí, fue porque hubo algo que no me pareció. Soy un poquito impulsiva e hice un mal comentario, pero ya se arregló. Bajé el video porque dije: ‘¿Para qué? No tiene caso. Por respeto a mi mamá’. Yo y mi hermano Javier éramos más cercanos a mi mamá. El testamento se va a leer como en una semana. Mi mamá no nos dijo qué nos dejó. Lo que sea yo voy a quedar bien, porque fue su decisión”.

ANA BÁRBARA ESTUVO PRESENTE EN LA MISA. LAS FANS DE PAQUITA HICIERON FILA PARA DARLE EL ÚLTIMO ADIÓS

Hijos de Paquita la del barrio discuten por la herencia en pleno funeral; su hija teme ser excluida de la herencia y acusa a su hermano Miguel de maltrato. / Isunza y Mancera

¿Quién fue Paquita la del barrio?

Nacida en Alto Lucero, Veracruz, descubrió desde muy pequeña su don. A los 15 años conoció a su primer esposo, Miguel Gerardo. Con él tuvo a sus primeros 2 hijos: Iván Miguel y Javier. Este matrimonio duró poco, pues Paquita descubrió que él estaba casado. Dejó a sus hijos a cargo de su madre y viajó a la CDMX junto a su hermana Viola, y crearon el dueto ‘Las golondrinas’.

En los 80, conoció a su segundo marido, Alfonso Martínez, con quien tuvo a unos gemelos que fallecieron a los 3 días de nacidos. Meses después, adoptó a Martha Elena, quien era su sobrina.

Más tarde abrió su restaurante ‘Casa Paquita’ en la colonia Guerrero (CDMX), donde por las noches cantaba. Ahí la vio el periodista Guillermo Ochoa y la llevó por primera vez a la televisión.

La respuesta fue favorable y una disquera contrató a Paquita para grabar sus temas emblemáticos,como: ‘Rata de dos patas’, ‘Me saludas a la tuya’ y ‘Tres veces te engañé', por mencionar algunas.

