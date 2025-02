Paquita la del barrio grabó su último video con Yuri; lo hizo con mucho esfuerzo por su salud

El mundo de la música regional mexicana está de luto tras el fallecimiento de Paquita la del barrio, quien perdió la vida a los 77 años a consecuencia de un infarto mientras dormía en su hogar en Veracruz, este 17 de febrero de 2025.

Durante sus últimos años, Paquita la del barrio enfrentó diversos problemas de salud, incluyendo una trombosis pulmonar en 2021 y dolores de ciática, así como hernias discales que afectaron su movilidad. A pesar de ello, la cantante se encontraba en recuperación y planeaba su regreso a los escenarios con entusiasmo, pero esto ya no pudo suceder tras su repentina muerte.

Puedes ver: Paquita la del barrio: Le darán el último adiós en Veracruz; todos los detalles

El último dueto de Paquita la del barrio con Yuri

Hace unos días salió a la luz la última colaboración de Paquita la del barrio que hizo con Yuri, interpretando juntas la versión regional mexicana de ‘Cheque en blanco’, éxito de Paquita.

Tras el repentino fallecimiento, de Paquita la del barrio, Yuri recordó en entrevistas que, aunque la cantante no se sentía bien, accedió a grabar el videoclip en su casa. “Me dijo que se sentía mal, pero que me daba dos horas para grabar. Fue un esfuerzo enorme de su parte”, indicó.

Yuri también contó que hacer un dueto con Paquita la del barrio no era sencillo porque “no quería cantar con todo el mundo”. Sin embargo, su dueto se logró gracias a su disquera: “Ella era muy seria, muy parca. Sin embargo yo hallé gracia con ella y fue padrísimo cuando grabé con ella y hablamos cosas muy bonitas, íntimas y nunca me esperé que ella fuera a partir. Nunca pensé que se fuera a abrir de capa conmigo, de mujer a mujer cuando grabamos el video”, contó.

No te pierdas: Paquita la del barrio: ¿Cuántos hijos tuvo y qué fue de ellos?

“Venía malita. Dos o tres semanas antes estuvo en el hospital y ella viene a México a hacer el video y me habla la gente de producción y me dicen: ‘está suspendiendo el video’; les dije: ‘yo estoy a cinco minutos, por favor habla con ella a ver si la puedes convencer. Es más ahí estaba Mónica (Castañeda) ustedes, (Ventaneando) fueron el único medio que fue a esta grabación y entonces recuerdo que llegué y le hablé como veracruzana: ‘A ver, Paquita, no te me rajes’”.

La cantante le expresó a Yuri que no se sentía bien de salud, pero la intérprete insistió: “¿Cuánto tiempo me das?” A lo que Paquita le respondió: “En dos horas tienes que grabar”.

Una vez que pudieron lograr comenzar el video, Paquita la del barrio le pidió ayuda para saber el playback de su propia canción: “Me dice: ‘Dirígeme el playback, porque no me lo sé’. Venía mal porque era su canción (y no se lo sabía) y le digo: ‘No te preocupes. Yo te dirijo’”.

Finalmente, Yuri y Paquita pudieron hablar en un momento donde la producción preparaba el escenario del video y ahí, le confesó que no se sentía bien: “Ella se sienta conmigo y le pregunto: ‘Paquita, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa?’ Me dice: ‘Mira, no estoy bien. Ya no puedo caminar. No siento mis piernas. No soy la misma Paquita de antes’, y se abrió de capa conmigo. Me contó cosas muy íntimas que le estaban pasando”, concluyó.

Tras el fallecimiento de la artista este lunes, las reproducciones del dueto han aumentado considerablemente en plataformas digitales, con seguidores dejando mensajes de condolencias y admiración.

Checa: ¿De qué murió Paquita la del Barrio, intérprete de ‘Rata de dos patas’?