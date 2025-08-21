Muere Xava Drago, vocalista de Coda, tras una dura batalla contra el cáncer de estómago

La industria de la música se vistió de luto. Hoy, jueves 21 de agosto, se confirmó la lastimosa noticia de la muerte de Xava Drago, querido vocalista de Coda, a los 54 años, tras una larga batalla contra el cáncer de estómago.

La agrupación Coda dio a conocer la desafortunada noticia de la muerte de Xava Drago a través de un desgarrador mensaje en sus redes sociales.

¿Cómo anunciaron la muerte de Xava Drago, vocalista de Coda, a los 54 años?

La mañana hoy, 21 de agosto del 2025 , la agrupación Coda informó que, lastimosamente, Xava Drago perdió la vida.

A través de las redes oficiales de Coda, lanzaron este desgarrador mensaje:

“Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava ha partido. Nuestro abrazo para toda su familia, deseamos de todo corazón que pronto encuentren consuelo y paz en sus corazones, estamos con ustedes”. Coda

Además, agradecieron al público y a todos sus seguidores por el gran apoyo que recibieron en los momentos tan complicados que enfrentaron con la lastimosa enfermedad que padeció Xava Drago. Señalaron al cantante como un “guerrero”.

“Xava siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía, siempre intenso, siempre apasionado, estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él, ha sido un gran honor y una gran fortuna. Queremos agradecer a los fans, amigos, medios, familia de Xava y todos los que dieron su corazón y apoyo para acompañarlo hombro a hombro en este difícil camino, camino que hoy tristemente llegó a su fin”, agregaron.

¿De qué murió Xava Drago, cantante de CODA, a los 54 años?

Xava Drago, intérprete de ‘Aún’, el emblemático vocalista de la banda mexicana Coda, falleció tras una prolongada y angustiosa batalla contra un agresivo cáncer de estómago (también conocido como cáncer gástrico).

Fue diagnosticado con cáncer gástrico en julio de 2024 , según se informó.

, según se informó. A lo largo de su lucha pasó por una serie de tratamientos — que incluyeron cirugía, quimioterapia y radioterapia— y en un momento informó que estaba “libre de la enfermedad”, tras superar aparentemente el padecimiento.

tras superar aparentemente el padecimiento. Sin embargo, la enfermedad regresó con fuerza en abril de 2025 , lo que lo llevó a una recaída significativa y progresiva

, lo que lo llevó a una recaída significativa y progresiva A inicios de agosto, Xava comunicó que había sido desahuciado. Declaró en redes sociales:

“Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando, desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”, escribió.

El cantante no dejó de lado a sus seres queridos y colaboradores:

“Solo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofía; a todos los Staff y Crew que trabajaron conmigo alguna vez; managers y promotores; a todos mis compañeros artistas, por tanta buena onda; pero sobre todo a los fans, que han estado conmigo durante tantos años y se han portado como unos ángeles.” Xava Drago

A pesar de las dificultades, Xava dejó un mensaje de esperanza y compromiso con su arte: “Lo único que me queda, es que pronto tendrían material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas.”

Cabe recordar que el diagnóstico de cáncer obligó la familia de Xava Drago, vocalista del grupo Coda, a buscar ayuda económica,ya que el tratamiento recomendado por los médicos el cual tenía un costo de 100 mil pesos. La petición fue hecha pública el 20 de mayo por su esposa.

¿Quién fue Xava Drago, vocalista de Coda, que murió de cáncer de estómago?

Xava Drago, cuyo nombre real era Salvador Aguilar, fue el carismático cantante de la banda mexicana de hard rock Coda, una de las agrupaciones más influyentes de los años 90 en la escena del rock en español.

Con su potente voz, interpretó éxitos como:

‘Aún’,

‘Eternamente’ y

‘Sin ti no sé continuar’, temas que lo convirtieron en referente del género.

Durante más de tres décadas se mantuvo vigente en la música, tanto con Coda como en proyectos independientes, compartió escenarios con agrupaciones internacionales como Def leppard, Mötley crüe y Scorpions

Xava también emprendió proyectos personales. Destacan sus álbumes en solitario Quinto Sol y Audictivo, este último con colaboraciones del rock mexicano.

En 2014, Xava Drago hizo una memorable aparición en ‘La voz México’, donde interpretó ‘Aún’, aunque inicialmente los jueces no voltearon su silla, lo que generó un momento emotivo y de reconocimiento público