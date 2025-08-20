Muere Ernesto Barajas: Eduin Caz, Larry Hernández y otros famosos lo despiden: “Vuela alto”

Hace unas horas se informó la muerte de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma norteño, baleado en Guadalajara. De acuerdo con reportes extraoficiales, su asesinato estaría relacionado con un presunto ajuste de cuentas, pero hasta el momento se desconocen los detalles.

¿Qué le pasó al cantante Ernesto Barajas de Enigma norteño?

La noticia de la muerte de Ernesto Barajas fue difundida este 19 de agosto por la especialista en espectáculos Chamonic, a través de su cuenta de Instagram:

“Me dicen y confirman que lamentablemente Ernesto Barajas fue asesin@d@ en Guadalajara!!! Él se fue con su familia a vivir a Guadalajara después de ser advertido en Culiacán por gente no grata. QEPD”, escribió Chamonic con una imagen del cantante en blanco y negro.

Posteriormente, en “De primera mano” se informó que el vocalista y fundador del grupo Enigma norteño, Ernesto Barajas, fue atacado por sujetos a bordo de una motocicleta alrededor de las 14:00 horas en una pensión de autos. También se reportó la muerte del acompañante de Barajas, aunque hasta el momento se desconoce su identidad.

El regional mexicano de luto: Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, fue asesinado en Guadalajara.

¿Qué famosos despidieron a Ernesto barajas, el vocalista de Enigma norteño?

En redes sociales, de inmediato llamaron la atención las reacciones de Eduin Caz, de Grupo Firme, quien publicó en sus historias: “Vuela alto, amigo mío. Siempre estarás en nuestro corazón”.

El cantante Larry Hernández también expresó su pesar y compartió en Instagram la captura de su conversación con Ernesto, acompañado del mensaje: “Descansa en paz, viejo”.

Jesús Ortiz Paz, de Fuerza regida, compartió una foto junto a Ernesto Barajas en sus historias de Instagram y escribió: “Descansa en paz, mi toro”.

Otro cantante que lamentó su muerte fue Beto Sierra, quien en su cuenta de Facebook expresó: “Descanse en paz mi Ernesto Barajas. Pronta resignación para la familia”, acompañado de una foto en la que aparece junto al cantante de Enigma Norteño.

¿Quién fue Ernesto Barajas, el vocalista de Enigma norteño?

Ernesto Barajas fue un referente del regional mexicano. Además de ser fundador del grupo, vocalista, tocaba el bajo y fungía como productor y director de Enigma norteño, agrupación fundada en 2004 que, seis años después, ya contaba con reconocimiento en Estados Unidos. Hace pocas semanas, Barajas presumió en Instagram que sus canciones sonaban en diversas estaciones de radio estadounidenses.

Nacido en Culiacán, Sinaloa, Ernesto ganó popularidad interpretando corridos, un género que también lo expuso a amenazas de grupos del crimen organizado, por lo cual ya había cancelado presentaciones anteriormente

Entre los éxitos de Enigma norteño se encuentran:

Mayito gordo

Los lujos del R

Quemándose un Gallito (El Rambo)

Chavo Félix y El ondeado.



Además de su carrera musical, Ernesto Barajas estaba en el pódcast “Puntos de vista” que transkitía por YouTube, En ese formato tenía conversaciones con figuras de la música regional mexicana. Entre los famosos que estuvieron con él en su programa se encuentran: Chuy Montana, Tano Elizalde, Eduin Caz, Marca Registrada, Gabito Ballesteros, Roberto Tapia y Grupo Arriesgado. En sus redes sociales, el cantante mostraba a sus mas de millon y medio de seguidores aspectos de su vida, destacando autos de lujo, viajes y sus conciertos.

