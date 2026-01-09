Sheyla estalla contra las críticas a su cuerpo y lanza mensaje: “¿A quién le debe importar? Hipócritas”

La cantante y actriz Sheyla respondió a las críticas que recibió en redes sociales relacionadas con su apariencia física. A través de sus declaraciones, la conductora abordó los comentarios que han circulado sobre su cuerpo y explicó su postura frente a las opiniones del público.

No te pierdas: Sheyla revela que ha sufrido fuertes críticas por su cuerpo: “El peso no me define”

Sheyla se defiende de los ataques por su cuerpo. / Foto: Redes sociales

Sheyla se defiende de las críticas de su cuerpo

Sheyla habló sobre las críticas que recibe en redes sociales relacionadas con su cuerpo. La actriz compartió cómo enfrenta los mensajes que constantemente aparecen en plataformas digitales y dejó claro que se trata de un tema que le afecta, pero que también la ha llevado a cuestionar por qué el físico sigue siendo motivo de ataques públicos.

Durante sus declaraciones, Sheyla expresó su molestia por los señalamientos que, aseguró, van más allá de una opinión y se convierten en agresiones directas. “Honestamente, ¿a quién le debe de importar el peso? A mí, a nadie más”, dijo durante una entrevista con medios, al tiempo que señaló que los comentarios que recibe contradicen el discurso social que pide dejar de opinar sobre los cuerpos ajenos. La actriz explicó que no entiende por qué, pese a ello, continúan los insultos en su contra.

Sheyla también dejó ver el desgaste emocional que provocan este tipo de mensajes, especialmente cuando vienen acompañados de palabras ofensivas. En ese sentido, subrayó que ella no se dedica a señalar ni a etiquetar a otras personas, por lo que considera injusto ser blanco constante de ese tipo de comentarios en redes sociales.

“Me dan ganas de mentárselas cada vez que me ponen un comentario en el Internet. Dicen que ya no se habla de los cuerpos ajenos, entonces, ¿qué son, hipócritas? (Me dicen) ‘Gorda’, ‘Ojalá te mueras’, que esto y lo otro, no me friegues, yo no me meto con la gente, no ando etiquetando gente”, destacó la cantante.

No te pierdas: Sheyla desbanca a Salma Hayek con foto haciendo zoom a su escote

Sheyla responde a quienes critican su cuerpo en redes sociales. / Foto: Redes sociales

¿Sheyla se sometería a una cirugía para bajar de peso? Esto fue lo que dijo

Ante las especulaciones sobre si recurriría a una cirugía para modificar su cuerpo, como lo hizo en el 2012, cuando se sometió al gastric bypass y lipectomía para remover piel, Sheyla explicó que su prioridad está enfocada en su salud y en atender diversas cuestiones médicas que influyen directamente en su bienestar físico.

“Yo estoy buscando mi salud y mi salud tiene que ver con tomar mi medicina para la tiroides, arreglar un problema de anemia”, expresó la actriz, dejando en claro que su cuerpo responde a múltiples factores y no únicamente a la apariencia.

Finalmente la cantante fue directa al descartar, por ahora, una intervención quirúrgica con fines estéticos. Reconoció que su estatura y complexión forman parte de su realidad física y confesó que no se siente preparada para volver a pasar por el quirófano. “Yo no me animo a meterme otra vez cuchillo, me da mucho miedo”.

No te pierdas: Sheyla con mini short demuestra lo mucho que ha bajado de peso, quedó guapísima

La cantante y actriz Sheyla. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Sheyla?

Sheyla es una actriz, comediante y cantante nacida el 3 de abril de 1973 en Culiacán, Sinaloa. Estudió en la Universidad de Occidente y, durante su etapa universitaria, dio sus primeros pasos en la televisión al participar en el concurso Valores Juveniles de Siempre en domingo en 1995, donde obtuvo el segundo lugar. Esa experiencia la llevó a establecer contacto con productores de Televisa y a debutar ese mismo año en la telenovela Agujetas de color de rosa, lo que marcó el inicio formal de su carrera artística en la Ciudad de México.

A partir de 1996, Sheyla se integró al elenco de programas de comedia como Al Ritmo de la noche, donde interpretó al personaje de Zoila, rol que posteriormente retomó en la serie Cero en conducta y más adelante en La escuelita VIP. Paralelamente, participó en telenovelas como Mi destino eres tú, Rafaela y Amorcito Corazón, además de formar parte de realities musicales de Televisa como Cantando por un sueño, Reyes de la canción y El show de los sueños. En el ámbito musical, ha lanzado varios álbumes de estudio, incluyendo producciones con temas escritos por Juan Gabriel y un homenaje a Lucha Villa, consolidando así una trayectoria que combina actuación, comedia y canto.

No te pierdas: Sheyla posa en traje de baño para presumir todo el peso que perdió