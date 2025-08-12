A Sheyla le fueron infieles 3 de sus novios ¡Con otros hombres! ¡Amiga date cuenta!

Le canta al amor y el desamor, pero, sin duda alguna, el segundo es el que más ha empeorado en la vida de Sheyla. Además de fracasar su matrimonio con Javier Padilla, con quien estuvo casada de 2004 a 2008, 3 galanes le han sido infieles, pero ¡con otros hombres! La también actriz nos abrió su corazón.

“La primera fue con mucho dolor. La segunda todavía me afectó más, porque ya tenía anillo de promesa. La tercera pues ya qué se le hacía. Uno de ellos ya falleció”. Detalló: “A uno lo vi cuando iba rumbo a Televisa. Vi su carro y en el semáforo que me doy cuenta de que se estaba besando con otro hombre. De otro me tocó que yo estaba entrando a una función de cine y él iba saliendo con otra persona”, contó la cantante Sheyla.

HA GANADO CERTÁMENES MUSICALES, COMO CANTANDO POR UN SUEÑO (2006). AQUÍ LA VEMOS CUANDO TRIUNFÓ EN EL REALITY / Alejandro Isunza, ArchIvo TVNotas y Redes sociales

¿Cómo fue que Sheyla enfrentó las infidelidades de sus exnovios?

Fue tanto el impacto, que la cantante no los enfrentó en ese momento: “Hasta después. El primero no

lo aceptaba. Al segundo le pregunté de qué se trataba. Me respondió que me había equivocado, a lo que le contesté que no estaba tonta. Y lo curioso es que los 3 me decían: ‘Tú eres la única mujer de mi vida’, y yo me sentía orgullosa, hasta que después descubrí que eran gays y por eso yo era la única mujer”, dijo Sheyla.

“Creo que me admiraban como artista y por eso me buscaban. En realidad no era amor de pareja. Y yo contenta, porque estaban guapotes. A ninguno ya le quise dar otra oportunidad, porque no era la cancha en que ellos jugaban. Aunque uno era bisexual y me puso el cuerno con chavos y mujeres” Sheyla

Sheyla tomó precauciones: “Corrí a hacerme estudios de todo. Yo estaba muy asustada, porque no entendía y dije: ‘¿Y si me pegó algo?’. Gracias a Dios, todo salió bien”, resaltó.

La cantante coincide en que es peor una infidelidad con una persona del sexo contrario: “Me llegué a sentir insuficiente como mujer y que algo debía de haber hecho mal yo. No debería ser así, porque el problema no es de uno”.

Actualmente lleva 6 años sin pareja, el mismo tiempo que sin sexo, ya que ella no es de tener ‘amigos con derechos’: “Ni colágeno (hombres más jóvenes). Total celibato. Lo llevo muy en paz. Claro que hay gente que a veces me gusta y me llama la atención, pero no quiero perder mi tiempo. Me pretenden muchos jovencitos y digo: ‘¿Como para qué?’. Soy una mujer de más edad que quiere algo que perdure”, puntualizó.

Sheyla confiesa las infidelidades de sus exparejas / Alejandro Isunza, ArchIvo TVNotas y Redes sociales

¿Cómo va la carrera artística de Shelyla?

Sheyla nos compartió que sus fans la han comparado con la cantante británica Adele: “Han puesto que soy la ‘Adele mexicana’. Viene a cuento porque soy llenita y dicen que estoy desperdiciada. En algún momento las disqueras te peluseaban por no tener (medidas) 90-60-90. Un día le dije a la persona que se encargaba de grabarme: ‘Pero si yo no voy a encuerarme ni a acostarme con ustedes, sino a cantarles’. Adele, cuando empezó, estaba bien llenita y a nivel mundial se le apoyó. Yo decía: ‘¿Por qué a mí no?’”, resaltó.

Sheyla “A mí aún me juzgan, que si la gorda... Me dicen cada cosa en las redes que digo: ‘Qué fea alma han de tener’. Y ni les contesto. Hay esa onda de pensar que una persona delgada es superior a una llenita sin saber que en mi caso es una cuestión hormonal”

Además, nos confesó cómo atraviesa la perimenopausia: “De la ch…, de la fregada. No dormir es lo peor. Tomo vitaminas”, concluyó.

A Sheyla le hubiera gustado tener el apoyo que tuvo Adele en sus inicios / Alejandro Isunza, ArchIvo TVNotas y Redes sociales

¿Cuál es la trayectoria artística de Sheyla?

Sheyla

En 2006 adquirió gran popularidad al ser la ganadora de los programas Cantando por un sueño y Los reyes de la canción .

y . Ha participado en telenovelas como: Mundo de fieras , Zacatillo, un lugar en tu corazón y Betty en NY , entre otras.

, y , entre otras. La hemos visto en programas cómicos como: La escuelita VIP y La jaula.

