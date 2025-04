Ex de famosa cantante se puso de acuerdo con una clínica de fertilización para sacarle mucho dinero

Este martes de TVNotas Sheyla, actriz y cantante revela a Shanik:

“Me iba a embarazar de un vividor, pero en la clínica de fertilización se puso de acuerdo con los médicos y me inventaron mil padecimientos. Agendaron cita para operarme ¡solo para sacarme dinero!”. Te contamos lo que dijo.

Lee: Sheyla revela que ha sufrido fuertes críticas por su cuerpo: “El peso no me define”

Sheyla declaró para TVNotas aspectos de su vida personal desconocidos / TVNotas

¿Sheyla tiene hijos?

Sheyla contó a Shanik:

“Quise tener 2 hijos y en los 7 años que estuve casada nunca dejé de hacer la ‘tarea’. Le eché las ganas pero nunca lo logré. Me divorcié y más tarde llegó un hombre vividor a mi vida y quedamos en tener un bebé. Me llevó a una clínica de fertilización para que me embarazaran de él, pero en la revisión me dijeron que tenía miomas y mil cosas más, que eran mentira.

Ya hasta había hecho cita para la cirugía de algo que ni tenía, solo para que me cobraran. Me pasaron una factura millonaria de cosas que yo no padezco, pero no pagué. Huí de esa relación y él se perdió de este maravilloso rostro”, dijo Sheyla, quien recién cantó en el homenaje a Dulce.

Te puede interesar: Sheyla presume pérdida de peso

Grandes voces con Myriam Montemayor, Aranza, Sheyla, Alejandra Ávalos, Olga Breeskin, entre otros rindieron tributo a Dulce. / Alejandro Isunza

¿Por qué se divorció Sheyla?

La intérprete de ‘Por cobardía’ dijo a Shanik:

“Cometí un grave error. Lo invité a una televisora a trabajar. Lo pusieron de productor. Se aprovechó del puesto y embarazó a una edecán, aunque estábamos casados por lo civil. Lo dejé. Tengo 50 años y 6 sin pareja. Ya no podré tener hijos pero tengo una perrita. Quiero enamorarme de un hombre que sea buen pagador y mejor cuchiplanchador”, finalizó.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y/o digital de tu revista TVNotas , ¡No te pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Lee: Sheyla Tadeo vuelve a las telenovelas con “Papás por conveniencia”