¿’Fantasma’ de Dulce se manifestó en su homenaje? Esto reveló su hija, Romina Mircoli: “No hay explicación”

Han pasado tres meses desde que la sensible muerte de Dulce. La famosa falleció el pasado 25 de diciembre, a los 69 años, mientras se recuperaba de una intervención en el pulmón. De acuerdo con su hija, Romina Mircoli, la celebridad tenía un cáncer que había hecho metástasis.

“Cuando llegó el momento de la operación del emblema pleural, descubrieron que sí había un tumor muy grande, pero por fuera del pulmón. A la mera hora se descubre que hay ese tema de la metástasis muy avanzada”, dijo la joven en su momento.

Como una forma de celebrar su legado, se organizó un evento llamado ‘Homenaje a Dulce’ en ‘La maraka’ de la CDMX, el 26 y el 27 de marzo. En este espectáculo tributo varias cantantes invitadas interpretaron los éxitos de Dulce, como Aranza, Alejandra Ávalos, Sheyla, Myriam Montemayor, Susana Zabaleta, Olga Breeskin y María del Sol, quienes interpretaron algunos de los más grandes éxitos de Dulce y hubo un holograma de la propia artista creado con Inteligencia Artificial que causó mucha emoción.

Dulce / IG: @dulcelacantante

Grandes voces con Myriam Montemayor, Aranza, Sheyla, Alejandra Ávalos, Olga Breeskin, entre otros rindieron tributo a Dulce. / Alejandro Isunza

¿El fantasma de la cantante, Dulce, se manifestó en su homenaje?

En uno de los clips del evento, se puede ver a Sheyla interpretando ‘Porque me gusta a morir’. Durante su presentación, se escuchó la voz de Dulce cantando su sencillo.

Si bien se llegó a pensar que todo fue planeado, muchos creen que pudo haber sido el fantasma de la fallecida artista, pues Sheyla se mostró muy desconcertada al momento de oír a la celebridad.

¿Romina Mircoli, hija de la cantante, cree que Dulce se manifestó en su homenaje?

En entrevista para ‘Venga la alegría’, Romina dijo no poder asegurar si lo sucedido fue algo “paranormal”. No obstante, dejó claro que el momento no fue planeado, como mucho se ha especulado y quiere creer que Dulce estuvo “presente” en su homenaje.

Romina Mircoli “Estamos los que queremos creer y los escépticos, pero no hay explicación de cómo se metió la voz allí ¿Qué te puedo decir? Yo soy la primera en estar con la esperanza de que todo sea cierto, porque eso significa que mi mamá no se ha ido”

Por su parte, Moisés González, esposo de Romina, también constató que el momento no fue planeado, destacando que, hasta el momento, no han podido encontrarle explicación.

“Estábamos de: ‘¿Qué está pasando? ¿De dónde salió la voz?’. Sheyla, en su expresión, se le notó entre asombro, miedo, (y gesto) de: '¿Qué pasa?’. Lo tomamos como lo que es, una visita inesperada de la persona a la que le estamos dedicando esto”, puntualizó.

Cabe destacar que este acontecimiento se repitió durante la segunda noche del homenaje, mientras Susana Zabaleta estaba interpretando ‘Tu muñeca’, una de las canciones más icónicas de Dulce.

¡Un hecho paranormal! 😮 Romina Mircoli asegura que su mamá Dulce se hizo presente durante el homenaje que le rindieron.🕊️❤️‍🩹

👉🏼 Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ 📲💻 pic.twitter.com/mWPcK8fNzH — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 28, 2025

Romina Mircoli advierte proceso legal contra Ofelia Cano y Francisco Cantú

En medio de la gran alegría por el éxito del homenaje a Dulce, Romina dio a conocer que ya prepara una demanda en contra de Francisco Cantú, supuesto novio de su madre y quien la ha señalado de haberla maltratado, así como de Ofelia Cano, quien en su momento dio a conocer unos polémicos audios.

Durante su más reciente invitación a ‘Venga la alegría’, la joven expresó que ya no permitirá que la difamen ni que manchen la memoria de su mamá.

“Vienen demandas, otro tipo de batalla. Hay que aceptar que esta gente no creo que se quede callada. Estoy preparada. Las cosas se están poniendo de otro tono. Por eso es importante que se le dé un seguimiento legal”, resaltó.

