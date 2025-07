Sheyla cuenta cómo enfrentó a su ex infiel y su amante: “Los desgreñé a los dos”

La actriz, comediante y cantante Sheyla no tiene pelos en la lengua y así lo demostró al compartir una anécdota del pasado que dejó a más de uno con la boca abierta. En una reciente entrevista, la artista sinaloense recordó la vez que descubrió a su primer novio siéndole infiel… ¡y lo enfrentó junto con la amante a golpes y jalones de pelo!

Con su característico sentido del humor y sin ocultar lo que vivió, Sheyla confesó que su primer amor terminó en tragedia y despecho por culpa de la infidelidad.

“Tuve un novio, fue mi primer novio, pero era bien ojo alegre. Me pasaba con la muchachita enfrente”, compartió entre risas, dejando claro que su entonces pareja no se molestaba ni en disimular que estaba viendo a otras mujeres.

Así enfrentó Sheyla a su ex y a la amante cuando descubrió la infidelidad

La cantante Sheyla relató que soportó la situación hasta que un día explotó al descubrir la traición de forma directa: “Hasta que un día le pegué una desgrañadada marca ‘llorarás’, a los dos”, dijo la actriz en un encuentro con la prensa.

Según explicó, no pudo contener el enojo cuando los encontró “con las manos en la masa”. Aunque no detalló dónde y cómo, el coraje fue tanto que terminó desgreñando a ambos.

“Soy de Culiacán”, señaló entre carcajadas. “Soy una mujer de carácter fuerte, no soy dejada”, afirmó con orgullo.

¿Quién fue el novio infiel que engañó a Sheyla?

La actriz y cantante Sheyla no reveló quien fue el hombre que la traicionó, pero también confesó que en ese entonces la situación fue dolorosa y vivió una etapa de gran vulnerabilidad emocional.

“En algún momento sí era todo llorar, llorar y llorar. A mí me hubiesen contratado en alguna telenovela, porque yo tenía mucho drama que aventar”, expresó con honestidad.

Ahora Sheyla se reconoce como una mujer mucho más fuerte que a pesar de que ha vivido traiciones amorosas y un divorcio, ha logrado recuperarse y ver con sentido del humor.

Sheyla bajó 58 kilos y donó piel a niños con quemaduras: así fue su transformación

En los últimos años, Sheyla ha hablado abiertamente sobre sus batallas con el sobrepeso y su sorprendente transformación física. A través de una cirugía gástrica y un cambio de hábitos, la también comediante llegó a perder más de 58 kilos y recientemente donó piel para niños con quemaduras.

“Doné la piel que me quitaron... Alejandro me dijo que si quería donar mi piel a los niños quemados y personas con pie diabético y la verdad no fue algo para pensarlo dos veces, porque mi piel era factible para un procedimiento de injertos, estuviera mal si no hubiera dicho que si”, comentó

Además de los cambios estéticos, Sheyla asegura que lo más importante ha sido trabajar en su autoestima, establecer límites y cuidar su salud física y mental.

