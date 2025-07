Alex Montiel le dice a Óscar Burgos “no es a hue… la amistad” y él responde: “Hay desprecios que se agradecen”

El pleito volvió a prenderse cuando parecía que todo se había calmado tras el escándalo que resurgió en una entrevista reciente con Adrián Marcelo, en la que la influencer, Fabiola Martínez, quien fuera novia de Alex Montiel, mejor conocido como el Escorpión dorado, recordó cómo vivió hace años ser la tercera en discordia en la relación del actor con su esposa. En su tiempo, frente a esto, el creador del ‘Escorpión dorado’ reveló que él y su esposa, Dana Arizu, tienen una relación abierta y dio por finalizado el asunto. Sin embargo, Fabiola no había dado su punto de vista sino hasta la entrevista reciente. Todo empezaba a calmarse nuevamente, pero esta vez el propio Montiel encendió la mecha al hablar públicamente de su ruptura con el actor, empresario, productor y comediante, Óscar Burgos, y afirmó que decidió cortar la amistad porque se sintió traicionado.

Esto, debido a que en ese entonces, el escándalo se destapó por imágenes que la esposa de Óscar Burgos, Caro, compartió en redes sociales de un concierto, en las que se veía a Montiel con Fabiola en el fondo en actitudes comprometedoras. Burgos dijo que desde aquel tiempo, Alex lo dejó de seguir en redes sociales y lo bloqueó a él y a su esposa, aunque habían sido buenos amigos, lo cual él lamentaba mucho.

Ahora Montiel fue claro en que no le interesa continuar su amistad con el también comediante.

“Cuando no quiero una relación con alguien, pongo distancia. Soy libre de decir con quién trato y con quién no”, declaró Montiel con frialdad.

En redes recuerdan el escandaloso video que lo delató. / Instagram

El creador del Escorpión dorado dijo sentirse incómodo con todo lo que se generó en torno a Fabiola Martínez y, sin dar detalles, dejó claro que para él la amistad con Burgos quedó atrás: ”Tampoco es a hue... tener una relación de amistad”, expresó, asegurando que lo había incluido en muchos proyectos por admiración, pero que ahora prefería tomar distancia.

Ante esto, ahora Óscar Burgos no se quedó callado. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, explotó con todo contra el youtuber y reveló lo que, según él, ocurrió realmente detrás del drama.

Mira: Escorpión dorado rompe el silencio sobre la infidelidad y lanza indirectas: “¿Yo la negué? ¡Ahí estoy, güey!

Alex Montiel posando pensativo. / Instagram: @alexmonthy

¿Qué le respondió Óscar Burgos al Escorpión dorado tras despreciarlo como amigo?

Con evidente molestia y sin filtros, para le programa De primera mano, Óscar Burgos aclaró que jamás tuvo la intención de meter en problemas a Montiel, y que fue él mismo quien se buscó el escándalo. Todo habría iniciado cuando su esposa Carolina publicó un video donde supuestamente aparecía Alex Montiel junto a Fabiola Martínez.

“Él me habló y me dijo: ‘Me metiste en un ped...’. Yo le dije: ‘¿Por qué, güey?’. ‘Es que tu esposa subió una imagen y se veía Fabiola’. Y le contesté: ‘Nunca fue nuestra intención’”. Óscar Burgos

El comediante regiomontano, creador del ‘Perro guarumo’ afirmó que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y que Montiel simplemente se ofendió porque su romance clandestino quedó expuesto.

También dejó en claro que él solo grabó contenido, y que jamás se percató de que Montiel estuviera a cuadro. Pese a que intentó contactarlo para aclarar el malentendido, Montiel ya no quiso responderle.

peace and love”. Óscar Burgos “Él me habló. Me dijo: “Me metiste en un ped... Yo no te metí en ningún ped... Te metiste tú. Yo no andaba con Fabiola. Yo soy tu amigo y te busqué por el cariño y la admiración que te tengo. Pero si no quisiste responderme, te voy a decir una cosa. Hay desprecios que se agradecen porque la verdad ser amigo de alguien que no acepta sus errores no me interesa. Ahora ya no quiero problemas ni quiero broncas. Yo soy puro”.

Lee: Óscar Burgos confirma que el ‘Escorpión dorado’ sí se quería casar y tener un hijo con Fabiola Martínez

Oscar Brugos confirma que “el Escorpión Dorado” si quería tener hijos con Fabiola Martínez / Especial

¿Alex Montiel, el Escorpion dorado, lucró con Óscar Burgos y no le pagó ni un peso?

Más allá del escándalo con Fabiola, Óscar Burgos también reclamó el supuesto aprovechamiento económico que hizo Montiel de su imagen y personajes. Aseguró que participó en su podcast sin cobrar un solo peso, incluso pagando él mismo su vuelo para grabar con él.

Con más de 50 años de carrera, el comediante dejó claro que no necesita del Escorpión ni de su plataforma para mantenerse vigente:

“No quieres ser mi amigo. No lo seas. No te necesito. Yo soy Óscar Burgos desde hace 50 años. 50 años de carrera. Te conocí 2 años. No te necesité. Me invitaste a tus pódcast, hiciste lana con el Perro guarumo, hiciste lana conmigo, no me diste ningún cinco. Pagué mi boleto de avión para ir para allá y estuve contigo porque te quiero, pero pero ahora resulta que yo soy el que te empiné. ¿Quién estaba con una morra? ¿Tú o yo? Yo estaba con mi esposa”, expresó.

Hasta el momento, Alex Montiel no se ha pronunciado respecto a la respuesta de Óscar Burgos.

Mira: Óscar Burgos asegura que el Escorpión dorado fue traicionado por su propio descuido: “Le faltó barrio”

Así lo dijo Óscar Burgos: