Alex Montiel y Fabiola Martínez: Así se filtró el video que reveló el romance de los famosos

El nombre del Escorpión dorado, personaje creado por Alex Montiel, no para de ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no por sus característicos videos llenos de humor y crítica mordaz. En esta ocasión, el famoso youtuber e influencer enfrenta una ola de comentarios, críticas y controversia tras revivir la relación que tuvo con la influencer Fabiola Martínez, estando casado con su aún esposa, Dana Arizu. Fabiola salió a contar su versión hace unos días en el pódcast Un porro con…, conducido por Adrián Marcelo.

Aunque la confirmación de la relación es reciente, la historia de la supuesta infidelidad de Alex no lo es. Todo comenzó a finales de 2023, cuando empezó a circular un video grabado durante un concierto de Peso Pluma, en el que aparecían juntos Alex Montiel, ‘el Escorpión dorado’ y la influencer, Fabiola Martínez. El clip fue captado de manera casual por Carolina Castro, esposa de Óscar Burgos, quien se grababa a sí misma sin notar que, en el fondo, la pareja quedaba expuesta.

Lo que parecía un momento inocente en un show se convirtió en la chispa que encendió las versiones de infidelidad, pues Montiel está casado con Dana Arizu. Aunque Alex negó haber engañado a su esposa y aseguró entonces que su relación era abierta, el video viral lo obligó a dar explicaciones públicas. Por su parte, Fabiola no había hablado hasta hace unos días en el pódcast de Adrián Marcelo en el que fue más directa. En el pódcast, afirmó que sí tuvo una relación sentimental con él y que incluso él le había dicho que quería tener un hijo con ella.

¿Cómo se filtró el video que destapó la relación entre el Escorpión dorado y Fabiola Martínez?

Toda la polémica entre el Escorpión dorado y Fabiola Martínez, comenzó en 2023 durante un concierto de Peso Pluma, cuando Carolina Castro, esposa del comediante Óscar Burgos, conocido por su personaje ‘el Perro guarumo’, grababa un clip para redes sociales con la cámara frontal de su celular. Lo que nadie imaginaba es que, en el fondo, se podía ver claramente a Alex Montiel y Fabiola Martínez juntos, compartiendo el evento. Aunque en el video no se apreciaban gestos de cariño, el hecho de que aparecieran juntos desató una tormenta de especulaciones en redes sociales.

El video se viralizó en cuestión de horas, generando toda clase de comentarios. Las imágenes fueron interpretadas como la prueba de un vínculo sentimental entre Montiel y Martínez, algo que el influencer tuvo que salir a explicar de inmediato, asegurando que no había motivo para el escándalo.

¿Cómo reaccionó el Escorpión dorado tras la filtración del video en el que sale con Fabiola Martínez?

Tras la difusión del video y el revuelo en redes, Alex Montiel no se quedó callado. El influencer publicó un mensaje en el que desmentía que se tratara de una infidelidad y aclaró que mantiene una relación abierta con su esposa, Dana Arizu, lo que para él descartaba cualquier señalamiento de engaño.

“Yo no quiero que se vuelva a manejar la palabra infiel porque para mí es súper fuerte. No quiero que se le vea a Alex como una persona infiel porque, además de todo, hemos trabajado durante mucho tiempo juntos (…) No hay infidelidad cuando hay alguien que está de acuerdo, cuando la esposa está de acuerdo, cuando está platicado. Es una cosa que nosotros decidimos poner en la mesa como cualquier pareja tiene el derecho de jugar su propio juego como mejor le convenga”, señaló su esposa Dana Arizu.

Esposa de Escorpión Dorado / Redes sociales

Sin embargo, el malestar de Montiel no terminó ahí. De acuerdo con el propio Óscar Burgos, el youtuber se molestó tanto con él y Carolina Castro por la filtración del clip que decidió bloquearlos de sus redes sociales, pese a que ambos ofrecieron disculpas y aseguraron que todo fue un accidente.

“Alex, tanto Carolina Castro como un servidor, Oscar Burgos, estamos muy tristes porque nosotros los queremos mucho. Y Dana, tu esposa, nos abrió la puerta de tu casa y a ambos los queremos. Si cometimos el error sin ver qué había atrás, te juro no fue adrede. Te quiero mucho y te mando un abrazo y que sepas cuánto te admiro, porque te quiero”. Óscar Burgos

¿Qué dijo Fabiola Martínez sobre su relación con Alex Montiel, ‘el Escorpión dorado’?

En esos momentos la modelo y conductora confirmó que sí tuvo una relación sentimental con ‘el Escorpión dorado’, aunque fue clara al señalar que nunca se sintió “la amante” de nadie. Según relató, su vínculo con Montiel fue abierto y conocido por el círculo más cercano del influencer.

“Yo no fui la amante de nadie. Las amantes se esconden y yo nunca estuve escondida. Él jamás me escondió. Él me dio un lugar, lugar que me quitó de la noche a la mañana”. Fabiola Martínez

A través de sus historias en Instagram, la conductora no dudó en dar su versión de lo ocurrido y en un comunicado expuso las falsas promesas que le habían dicho.

“No me gustan las mentiras y yo no fui quien falló. Hoy todo queda totalmente enterrado, así que les pido que comprendan que yo no me metí en un matrimonio, ya que no existe tal cual. Yo estaba esperando un plazo que se acordó para que ese ‘matrimonio’ se diera por terminado legalmente. Tal vez todo esto salió a la luz antes de tiempo, pero fue lo mejor”.

¿Hay más pruebas del romance? Estas fotos demostrarían que el Escorpión dorado y Fabiola Martínez llevaban meses juntos

En redes sociales circularon imágenes que avivaron aún más los rumores sobre la relación entre Alex Montiel y Fabiola Martínez. Aunque ambos compartieron fotos de un viaje a Nueva York por separado en sus cuentas de Instagram, los usuarios notaron detalles que sugerían que estuvieron juntos, aunque intentaron ocultarlo.

Una de las imágenes más comentadas fue publicada por Fabiola el 14 de octubre, donde aparecía en primer plano en Times Square. Al fondo, se podía ver a un hombre con la misma ropa que Alex Montiel usó en otras fotos. Aunque no se le veía el rostro, los seguidores aseguraban que se trataba de él. Por su parte, Montiel también compartió una imagen en la misma locación, y al fondo se observaba a una mujer con uno de los outfits que Fabiola usó durante el viaje.

Otro detalle que no pasó desapercibido fue la presencia de un Chapulín Colorado callejero, quien aparecía en las fotos de ambos. Según los comentarios, esta misma persona fue quien le tomó las fotos a Fabiola, lo que reforzó la teoría de que ambos compartieron el viaje, aunque intentaron mantenerlo en secreto. Las redes, como siempre, no perdonaron.