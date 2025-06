¿Adrián Marcelo destapa infidelidad del Escorpión dorado a su esposa? ¡Hasta bebé quería!

La industria del entretenimiento digital revive un escándalo que mezcla amoríos, polémicas y confesiones inesperadas. Esta vez, el protagonista es Alex Montiel, el famoso youtuber que da vida al Escorpión dorado, quien quedó expuesto luego de que Fabiola Martínez, su presunta examante, revelara en una entrevista con Adrián Marcelo que Alex le propuso tener un hijo mientras estaba casado. Las declaraciones han causado un revuelo entre los fans de ambos creadores de contenido.

La entrevista, publicada recientemente por Adrián Marcelo en su canal, no solo destapó el pasado de Montiel, sino que reavivó una supuesta enemistad entre el regiomontano y Alex.

¿Alex Montiel, el Escorpión dorado, le fue infiel a su esposa con la influencer, Fabiola Martínez?

En 2023, el Escorpión dorado fue señalado por una supuesta infidelidad hacia su esposa Dana Arizu. La controversia surgió cuando Caro, la esposa del cómico y productor, Óscar Burgos, reveló un par de fotografías generaron un escándalo mediático.

Luego, el creador de contenido y su esposa, Dana Arizu, en su momento explicaron a través de su canal de YouTube La lata que su matrimonio estaba basado en una relación abierta, donde ambos podían salir con otras personas, sin que esto significara una infidelidad.

“Acordamos que tanto Alex como yo teníamos la posibilidad de poder salir con cualquier otra persona, y que eso iba a ser aceptado por nosotros porque al final eso era lo que en este momento y hoy está sumando a la relación”, afirmó Dana entonces.

Sin embargo, la influencer Fabiola Martínez, con quien salía Alex en aquel tiempo ya contradijo esa versión en la entrevista reciente con Adrián Marcelo. Según la influencer, esa historia fue fabricada por el propio creador de el Escorpión dorado para proteger su imagen pública ante el escándalo que ya se estaba gestando en redes sociales.

¿Qué confesó Fabiola Martínez sobre su relación con el Escorpión dorado?

Durante la charla con Adrián Marcelo, la influencer, Fabiola Martínez se sinceró sobre el vínculo que la unió al Escorpión dorado en 2023, dejando claro que no se trató de un simple rumor. Lo más impactante fue cuando aseguró que el youtuber no solo quería una relación clandestina, sino que incluso le propuso tener un hijo juntos. “Él está operado y él me dijo: ‘Me voy a desamarrar (en referencia a revertir su vasectomía) para tener un bebé’”, narró la influencer, lo que causó asombro en Adrián Marcelo y en los espectadores que no esperaban semejante revelación.

Además, Fabiola recordó un episodio en el que coincidieron con Óscar Burgos, el ‘Perro guarumo’ y su esposa, Carolina Castro, quienes hablaron de sus planes de tener un bebé. Fue entonces cuando salió a la luz que Montiel y ella ya habían contemplado la idea de convertirse en padres: “Tomamos mucho y salimos caminando todos y nos vamos a un lugarcito de enfrente esperando para poder tomar un taxi. Ahí Caro y Burgos dicen que están buscando bebé. Nosotros que ya lo habíamos hablado, les dijimos que nosotros también”, compartió Martínez.

Así confesó Fabiola Martínez la relación que supuestamente tenía con Alex Montiel, Escorpión dorado, mientras estaba casado:

¿Por qué Adrián Marcelo entrevistó a la supuesta examante de Alex Montiel, el Escorpión dorado?

La entrevista de Adrián Marcelo a Fabiola Martínez no fue casualidad. Todo parece indicar que se trató de una especie de respuesta al acercamiento de Alex Montiel con Gala Montes para entrevistarla, actriz con la que Marcelo tiene una vieja enemistad surgida tras un reality show en el que estuvieron juntos en 2024. El hecho de que Montiel entrevistara a Gala reavivó las tensiones, y Adrián contraatacó dando voz a quien podría dañar la imagen del Escorpión dorado.

Aunque algunos internautas señalan que Adrián solo buscaba el morbo y la venganza mediática, lo cierto es que las declaraciones de Fabiola dejaron ver una faceta de Montiel que pocos conocían.

¿Cómo reaccionó el Escorpión dorado tras las nuevas acusaciones de infidelidad con Fabiola Martínez?

Hasta el momento, Alex Montiel, el hombre detrás del Escorpión dorado, no ha dado ninguna declaración sobre los señalamientos de Fabiola Martínez.

Lo que sí es un hecho es que en 2023 ya había manifestado el malestar que le causó el ser señalado como infiel por el público y cómo esto lo dejó emocionalmente rebasado.