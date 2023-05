Alex Montiel responde a las críticas por el doblaje de la nueva película de Spider-Man

El creador de contenido Alex Montiel resaltó que no usó “sus influencias” para estar en la cinta.

En medio de la controversia que ha ocasionado el uso de influencers para doblaje de la cinta Spider-Man: A través del Spiderverso, Alex Montiel, uno de los involucrados en el proyecto, rompe el silencio y enfrenta las críticas.

A través de redes sociales, el famoso creador de contenido señaló que respeta el difícil trabajo que hacen los “profesionales del doblaje”, a pesar de que muchos siguen con la idea de que solo es una cuestión de “imitación”.

“No significa hacer imitaciones, no significa que tienes que te salga una voz muy distinta a la que tienes. Hacer doblaje es actuar, es interpretar un personaje, es darles la intención a las voces y al guion que se te está dando”, expresó.

Bajo este panorama, reconoció que ya ha sido criticado por su trabajo en ese mundo, a pesar de que tiene una vasta experiencia, por lo que ya no le afectan lo que sus detractores puedan decir y hasta invitó a todos a ver su trabajo en la película de Spider-Man: A través del Spiderverso.

Alex Montiel sostiene que respeta el trabajo de los profesionales del doblaje. / Facebook: Alex Montiel

“Las críticas hacia mi experiencia siguen siendo las mismas, no importa cuántos años de carrera tengas, no importa cuántas preparaciones tengas, no importa lo que cantes y expreses públicamente. Me divierto mucho, me la paso muy bien y ya verán la versión que hicimos para Buitre Medieval”, precisó.

Para finalizar, dejó en claro que no usó “sus amistades” para participar en el proyecto, como algunos usuarios han insinuado, y resaltó que es algo que nunca haría por “respeto” a sus conocidos y, principalmente, a su trabajo.

“Si usara mis amistades para hacer doblaje haría como 17 películas al año y juró que jamás he pedido que me metan a una película porque además es una cuestión de respeto hacia la amistad, de no obligar, de no presionar a una persona que yo conozca, sino que me encanta que me inviten por su iniciativa”, concluyó.

Alex Montiel asegura que no usó sus influencias para entrar en el doblaje de la película. / Facebook: Alex Montiel

¿Por qué el doblaje de Spider-Man: A través del Spiderverso es tan criticado?

Hace poco, Sony Pictures anunció a las personas que doblarían la película de Spider-Man: A través del Spiderverso, generando molestia en muchos internautas por el uso de star-talent, es decir, personas que no se especializaron en el doblaje, pero que son famosas.

Esto ha generado mucha controversia, pues, si bien hay celebridades que han hecho un buen trabajo, para la mayoría, un influencer “le roba” el trabajo a verdaderos profesionales.

Para muchos, la participación de influencers en el doblaje afecta el trabajo de los profesionales. / Twitter: @alexmonthy

¿Quiénes estarán en el doblaje de Spider-Man: A través del Spiderverso?

Además de Alex Montiel, se ha confirmado que estará: Javier Ibarreche, Gris Verduzco, Alex Parker, Andrés Navy y Juan Guarnizo. Ante la inconformidad de los usuarios, se anunció que la película también estará disponible en su idioma original.

¡Sorpréndete con el maravilloso talento que prestó sus voces para el doblaje de #SpiderMan: A Través del #SpiderVerso! ¡Bienvenidos a la Sociedad Arácnida! La preventa empieza a partir de este jueves. ¡No te quedes sin tus boletos! pic.twitter.com/6YeBEb33Oq — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) May 16, 2023

