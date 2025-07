Karla Panini hace frente a la presunta infidelidad de su esposo, Américo Garza, con Fabiola Martínez

Karla Panini y su esposo, Américo Garza, vuelven a estar en el ojo del huracán. En medio de las críticas que sigue generando su romance, se vieron embarrados en el escándalo de Alex Montiel ‘el Escorpión dorado’ y su presunta amante, Fabiola Martínez.

Luego de que Fabiola asegurara haber tenido una relación extramarital con Alex, quien actualmente está casado con Dana Arizu, muchos usuarios recordaron que, en su momento, la influencer también sostuvo haber salido con Américo.

Karla Panini / Redes sociales

¿Cómo fue la presunta relación entre Américo Garza, esposo de Karla Panini, y Fabiola Martínez?

En 2020, Fabiola Martínez habló en exclusiva con TVNotas y dio detalles sobre su romance con Américo Garza, actual esposo de Karla Panini. De acuerdo con la influencer, su relación con Garza se suscitó en 2015, cuando él todavía era novio de Panini.

“Él fue quien me tiró los perros a mí, Américo tiene mucho colmillo, te trata como reina, te tira mucho verbo (ríe). En la gira, todo el tiempo, yo era la que decidía dónde íbamos a comer. Era tan obvio que quería conmigo, que mis compañeros Radamés (De Jesús) y ‘la Jarocha’ decían que él era el papá, yo la mamá, y ellos nuestros hijos”, manifestó.

Fabiola mencionó que decidió terminar su noviazgo con Garza cuando se enteró que este salía con Panini. Debido a la insistencia de él para que regresaran, ella habló con la cómica para que controlara la situación.

Según la también modelo, Panini confrontó a su actual esposo y le dijo que lo perdonaría a cambio de que se casaran: “Días después de este pleito, ellos se casaron. Yo sabía por boca de Américo que no se quería casar, pero me enteré de que Panini le dio su perdón, sólo si se casaba con ella”, narró.

Fabiola Martínez, presunta amante de ‘Escorpión Dorado’ / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo reaccionó Karla Panini ante la supuesta infidelidad de Américo Garza con Fabiola Martínez?

Si bien la presunta infidelidad de Américo Garza con Fabiola Martínez ocurrió hace una década, el asunto ha vuelto a tomar relevancia en las últimas semanas.

Ante todo esto, Karla Panini publicó un post en el que presumía su reciente viaje a París con su esposo. Acompañado de una serie de imágenes frente a la Torre Eiffel, colocó el siguiente mensaje:

Karla Panini “París. Y un papá muy necio. Adelante con las imágenes”

Aunque no mencionó a Fabiola, muchos consideran que su publicación fue una especie de respuesta frente a todas las burlas que ha recibido por el presunto engaño de Américo, con la cual busca demostrar que su matrimonio está más que bien.

Hasta el momento, Fabiola Martínez no se ha pronunciado ante esto. Sin embargo, en su momento declaró que Panini no la tolera e incluso, en una ocasión, estuvieron a punto de pelearse a golpes.

“Las dos íbamos entrando al lugar, y ella dijo: ‘¿Quién levantó la piedra?’, porque hay un dicho que dice: ‘Quién levantó la piedra, que salieron las arañas’; obvio lo decía por mí, y yo me le fui encima y me agarró otro compañero que estaba ahí, pero ella salió corriendo. Desde entonces no la he visto”, relató.

¿Por qué la relación de Karla Panini y Américo Garza es tan polémica?

El matrimonio de Karla Panini y Américo Garza sigue siendo mal visto debido a que empezó como una infidelidad. Su relación comenzó cuando él aún era esposo de Karla Luna, quien a su vez era la mejor amiga de Panini y su colega en el show ‘Las lavanderas’.

En 2014, la propia Luna contó que había descubierto el engaño a través de unos mensajes, en los que, presuntamente, su tocaya le pedía a Américo que la tratara mal, pese a que estaba luchando contra el cáncer. En ese entonces, la ‘Lavandera morena’ se divorció de Garza.

Pese a las críticas, Panini y Garza se casaron en 2016, un año antes de que Luna falleciera a causa de su enfermedad. Tras la muerte de esta última, él se quedó con la custodia de las dos hijas que tuvo con ella.

Con el paso del tiempo, la pareja procreó un hijo. Si bien han pasado varios años desde el escándalo, los internautas siguen criticándolos. La peor parte del ‘hate’ se la ha llevado Panini, ya que era la mejor amiga de Luna. Incluso, los detractores han llegado a decir que Fabiola Martínez es su “karma”.

