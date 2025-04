Platanito vuelve a culpar a Karla Panini de la muerte de Karla Luna: “Hizo de todo para mata...”

A un día de que se anunció la muerte de Memo del Bosque, a los 64 años, el escándalo volvió a enredar a Karla Panini. ¿Le hizo brujería? Por esta razón, Sergio Verduzco, artísticamente conocido como Platanito, se lanzó en contra de la comediante. ¡Por la muerte de Karla Luna!

Platanito y Karla Panini han protagonizado diversos dimes y diretes. Todo comenzó desde que Karla Luna externó su versión de los hechos sobre la infidelidad de Américo Garza con la también conocida como ‘la Lavandera güera’, a quien consideró su ‘hermana’, en entrevista con el comediante.

Verduzco dejó en claro su apoyo a Luna. Hasta ahora, la ha defendido de todo lo controversial que la regiomontana ha dicho de ella, cuando ya no puede defenderse.

Sin embargo, Panini no se ha quedado callada y ha arremetido en contra del payaso. Aseguró que fue testigo de cómo le fue infiel a su esposa, a lo que el comediante le lanzó un fuerte dardo. ¡Afirmó que nunca le había sido infiel a su pareja con la de su mejor amigo!

¿Platanito culpa a Karla Panini de la muerte de Karla Luna?

En esta ocasión, Platanito causó revuelo por sus recientes declaraciones, en las que recordó las especulaciones de que Panini presuntamente le hizo brujería a Karla Luna, lo que habría derivado su muerte.

A casi 8 años de la muerte de Karla Luna tras una larga lucha en contra del cáncer, Sergio Verduzco volvió a señalar a la ahora esposa de Américo Garza de ser la posible responsable del fallecimiento de su amiga. Esto después de recordar a Memo del Bosque y la teoría de que Panini también le habría hecho brujería.

En un encuentro con la prensa, Platanito se dejó ver verdaderamente afectado por el deceso de su compañero y amigo, Memo. Sin embargo, no perdió la oportunidad de despotricar en contra de Karla Panini.

“Karla Panini, ¿qué podemos esperar de Karla Panini? Cuando le deseó la muerte, hizo lo imposible por mata… a Karla Luna y todo lo que me consta, por lo que vi y me enseñó Karla Luna, los mensajes de od... Cómo le decía a su marido (Américo Garza): ‘¿Por qué no le pega... bien?’. Se puede esperar todo de ella”. Platanito

Agregó: “La verdad es que no me interesa hablar de ella. No me gusta hablar, ni bien, ni mal de las mujeres, pero si no voy a hablar bien, mejor no hablar nada”.

¿Platanito cree que Karla Panini le hizo brujería a Memo del Bosque?

En cuanto a si cree que Karla Panini le hizo un trabajo obscuro a Memo del Bosque por la foto que supuestamente se hizo viral de un muñeco de él lleno de agujas, dijo:

“Pues creo todo, pero ¿para qué te digo cosas que no me constan y nada más es hablar por hablar? Desconozco. Yo no creo en la brujería y Memo, siendo tan creyente, no creo que haya creído en la brujería. Memo (se) fue por una enfermedad. Mi mamá también tiene cáncer. No se lo debo a la brujería. Es parte de la vida y es una enfermedad que llega y no voy a culpar a la brujería por la enfermedad que tiene mi madre”. Platanito

Al momento, Karla Panini no se ha pronunciado a las nuevas declaraciones de Platanito. ¿Habrá réplica?

Así lo dijo Platanito: